Modernisez votre vieille radio avec A.bsolument à Cébazat

Transformer votre ancien poste de radio, pour écouter votre radio préférée en FM, DAB+, mais aussi le son de votre smartphone ou tablette avec une entrée jack, ou en Bluetooth et wifi. Mais important: l'aspect visuel de votre poste ne sera pas changé.

A.bsolument offre en quelque sorte une seconde vie à votre poste!

Arthur Verne, le fondateur de l'entreprise, va donc greffer les nouvelles technologies à votre vieux poste : nouveaux composants, nouvel amplificateur, connexion bluetooth, connexion pour brancher avec un câble une vieille platine ou un vieux téléphone, un bouton pour régler le volume et des lumières pour rétroéclairer le cadran comme autrefois, et enfin un nouvel haut-parleur avec une très bonne qualité sonore.

Si vous n'avez pas de vieux poste de radio, Arthur peut vous en proposer.

Tout est parti d'une histoire familiale

Le papa d'Arthur lui offre le poste de radio de son grand-père, une radio de 1952. C'est alors que l'idée lui vient de moderniser cette radio pour qu'il puisse y écouter la musique de son smartphone.

Avec l'aide de son papa, il bricole donc de quoi brancher son smartphone, écoute Let it be des Beatles sur son poste et coup de foudre! Sa vocation était trouvée.

Arthur Verne a monté son entreprise depuis 6 ans. Et il retrouve cette même émotion chez ses clients.

Cette émotion là, elle est toujours présente chez les personnes qui viennent me voir avec leur radio de famille

adresse: 18 rue Orange, ZI Ladoux 63118 Cébazat

