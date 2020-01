Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Abbans-Dessus, ou les dessous d’Abbans-le-Châtel

Abbans-Dessus, France

Abbans-Dessus et son Wikipedia ou sur La Route des Communes

Autrefois Abbans-le-Châtel (spéciale dédicace Monsieur le Préfet !) et à distinguer de Abbans-La-Ville – devenus respectivement Abbans-Dessus et Abbans-Dessous – le village abrite aujourd’hui un peu plus de 300 abbannais qui se réjouissent de leur cadre comme de leurs conditions de vie.

Abbans-Dessus, c’est en effet d’abord un village construit sur un éperon rocheux, édifié autour de son château – d’ailleurs très vraisemblablement sur le site d’un oppidum gallo-romain qui avait fait de l’endroit, véritable tour de guet grandeur nature, le poste d’observation dominant forêt de Chaux, vallées du Doubs et de la Loue et autre route du sel – mentionné dès 1091, et appartenant aux sires d’Abbans dont la descendance, à la fin du XIIème, se partagera la seigneurie en fondant Bourg-Devant et Bourg-Derrière, poussant du même coup les murs de l’édifice en fondant le “château devant” (lui-même encore remanié par la suite, avec notamment “le bâtiment neuf”) contigu au “château derrière”, lequel comporte toujours le fameux donjon où un certain Claude François Dorothée – marquis de Jouffroy d’Abbans – inventa le bateau à vapeur.

Appartement et forge (dont les fenêtres décorent le donjon) témoignent d’ailleurs encore de l’activité de l’inventeur qui va révolutionner le monde, en dépit des rivalités, hostilités et autres malveillances que ses origines à la fois de la noblesse et de la lointaine province lui ont valu.

Il faut dire que le destin de Jouffroy d’Abbans, dont le portrait orne le pignon d’un petit bâtiment à l’entrée sud du village, n’était pas franchement tracé d’avance ! Bien au contraire…

Celui qui a inventé le bateau à vapeur a en effet lutté contre vents et marrées, tenant bon la barre, et maintenant le cap avec pugnacité.

D’un caractère tourné vers les expériences (on prétend qu’il a par exemple démonté toutes les horloges du château), mais éduqué chez les dominicains de Quingey et voué à l’armée comme l’exigeaient les mœurs de la noblesse de l’époque, c’est presque pour ainsi dire “à la faveur” d’un incident qui l’opposa à son colonel puis d’une lettre de cachet qui l’enverra aux îles de Lérins où il sera embastillé deux ans, qu’il développera ses travaux avec l’ambition de trouver un système permettant de remplacer les rameurs ou les voiles.

On connaît la suite : Le “Palmipède” sera testé à Baume-les-Dames, puis le “Pyroscaphe” à Lyon, et enfin le “Charles-Philippe” de nouveau conçu à Abbans-Dessus, et cette fois couronné par la reconnaissance et le brevet devant les commissaires de l'Académie des sciences (qui lui avaient jusque-là plutôt mis des bâtons dans… les roues… à aubes !!) et le tout Paris.

Clin d’œil de l’histoire, si Jouffroy d’Abbans est associé aux Catacombes, Abbans-Dessus a aussi ses catacombes ! En d’autres termes, c’est ainsi que l’on surnomme la crypte qui se trouve sous l’église et dont les salles ont vu passer tout ce que le village compte ou a compté d’enfants et d’ados, qui en avaient fait leur terrain de jeu… ou de séduction !

Entre les entrées de caves de cette ancienne terre de vigne et le cèdre du parc de “Bourg Devant”, on ne peut évidemment pas non plus échapper aux panoramas et autres couchers de soleil qui y déchirent régulièrement l’horizon dont on dit volontiers – et force est de constater sur place qu’il ne s’agit pas plus d’une simple présomption que d’une pure forfanterie – qu’il donne sur 5 départements ou sur 42 clochers. Nous ne les compteront pas, mais de Besançon à la Haute-Saône, en passant par le massif de la Serre, les usines Solvay de Tavaux ou la côte de Beaune via les halos de Dole ou Dijon, il faut bien avouer que la vue y vaut la vie et inversement !

En effet, Abbans-Dessus c’est aussi toute une vraie vie d’aujourd’hui, dans un village qui se cherche un peu – entre proximité de la ville et ascendance agricole – où le Comité d’Animations assume complètement son nom, des soirées jeux au Trail des Montées d’Abbans, en assurant une animation régulière et des temps forts qui font la vitalité du pays comme le bonheur des nouveaux venus ou des abbannais de toujours qui semblent faire beaucoup mieux qu’y cohabiter !

En somme, autant dire qu’Abbans, on peut compter Dessus !

Nous avons évidemment d'abord pris la température en mairie. C'est là que nous avions convenu de retrouver un Jouterey devenu abbannais, et pas seulement pour le plaisir des yeux.

Claude Mareschal, maire d'Abbans-Dessus, dans la salle du conseil où les tableaux de Michel Turas illustrent le village qui fut aussi le sien © Radio France - Dominique Parreaux

"Le village d'Abbans-Dessus est très connu des cyclistes" Copier

Puis nous avons rejoint le représentant d'une vieille famille du village... Un abbannais de toujours, qui connaît le village comme sa poche (à l'époque sans doute remplie de billes...), et qui nous a ouvert la porte d'un drôle de terrain de jeu... !

Jean-Marie Paul devant l'entrée de la crypte... © Radio France - Dominique Parreaux

... dont les enfants avaient fait leur cour et où les ados faisaient la cour... © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça a peut-être permis d'accroître la démographie...!" Copier

Notre route a ensuite croisé Michel Guelle. Arrivé au village qu'il connait aussi pour en avoir été le maire, il s'est aussitôt intéressé à son histoire. Et il a été servi ! Pour notre plus grand bonheur...

Nous lui avons donc emboîté le pas pour découvrir le château... de Bourg-Derrière... puis de Bourg-Devant...

Nous avons d'abord descendu la rue, au pied d'un mur littéralement jaune et violet en saison... © Radio France - Dominique Parreaux

... puis sommes passés au pied du donjon... © Radio France - Dominique Parreaux

... avant de le contourner... © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de passer sous le pont, aujourd'hui dormant, pour mieux y accéder et se retrouver devant l'entrée © Radio France - Dominique Parreaux

"On trouve la forge à l'étage de ce donjon" Copier

Demi-tour (c'est le cas de le dire !), direction Bourg-Devant... © Radio France - Dominique Parreaux

... dans un tout autre univers, sous les cèdres et les tilleuls... © Radio France - Dominique Parreaux

... devant un bâtiment qui abrite notamment une galerie de portraits (elle aussi classée) et face à un paysage qui se passe de commentaires ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Des couleurs à faire peur à un peintre !" Copier

C'est sur le chemin du retour que nous avons eu le bonheur de rencontrer Colette et Monique, deux belles-sœurs qui nous ont interpellés au passage, comme pour mieux partager ce qui fait le bonheur d'ouvrir ses volets chaque matin sur le village...

C'est ici que nous avons fait la connaissance de Monique et Colette, qui nous ont enjoints à prendre le château en photo plutôt qu'elles ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Oooohhh... ben oui mais la ville elle est bien où elle est !" Copier

Comme toujours, la semaine est évidemment bien trop courte pour tout vous dire et vous montrer de ce qui fait l'identité comme le bonheur de la vie d'ici...

Nous reviendrons donc dans les rues d'Abbans-Dessus durant les prochaines vacances de février, pour prendre le temps de comprendre aussi tout ce qui fait la vraie vie du pays.

Parce qu'Abbans-Dessus, ce n'est pas seulement du patrimoine et des paysages... C'est aussi un peu plus de 300 abbannais qui savent pourquoi ils ont fait ce choix de vie...

Par exemple pour le vivre ensemble que favorise le très installé Comité d'Animation...

Jean-Noël Cote, président du Comité d'Animation, dans la salle polyvalente où bat une partie du rythme de la vie d'ici © Radio France - Dominique Parreaux

Parmi les activités et temps forts proposés par le Comité d'Animation : _le Trail des Montées d'Abbans_. Le site du trail pour découvrir le site des Montées !

... ou pour l'environnement et les alentours dont on ne se lasse jamais...

Florent Gannat, aventurier des temps modernes, gourmand du grand Nord mais aussi en manque d'Abbans-Dessus © Radio France - Dominique Parreaux

... sans même parler du paysage qui est résolument l'atout numéro un d'un village qui a aussi très vite convaincu Astrid, en tous points... de vue ! Pour mieux le vérifier, nous nous sommes invités chez elle, en fait là où les abbannais allaient à l'époque Chez l'Angèle, repère du pays...

Astrid Beguin, sur la terrasse dont la baie vitrée fait office de véritable tableau aussi vivant que grandeur nature © Radio France - Dominique Parreaux

Et nous en profiterons également pour retrouver Véronique Fèbvre à l'entrée du village, où le portrait de l'enfant du pays rappelle combien le destin de Jouffroy d'Abbans est indissociable du village dont l'esprit semble demeurer... Une histoire – petites et grande – passionnante !

Et nous prendrons le temps de la découvrir... autrement qu'à toute vapeur !

Véronique Fèbvre devant le pignon d'un bâtiment qui valait bien qu'on s'y arrête plus longuement ! © Radio France - Dominique Parreaux

Et pour tout savoir de la prochaine _mise en scène et spectacle autour de Jouffroy d'Abbans_, notamment proposé par la compagnie Passeurs d'Histoires, par ici la visite !

Alors à très vite à Abbans-Dessus, pour d'autres très belles rencontres, lors de notre com(mun)e back des vacances de février !