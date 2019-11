Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Beure ne compte certainement pas pour du beurre !

Beure, France

Le site du village de Beure

Beure, c’est évidemment ce que tout le monde en voit de la route – la Nationale 83 – qui le traverse dans sa partie basse… C’est-à-dire pas grand-chose ! (hormis peut-être la fameuse station-service Jean Prouvé, inscrite à l'inventaire des monuments historiques)

Mais Beure ne se résume pas seulement au bridge (qui enjambe le Doubs) et à la couronne (de l’agglomération bisontine), fussent-ils prégnants.

Beure recèle en effet bien des trésors, de nature comme d’architecture, presque cachés, en tout cas bien discrets pour qui n’a pas les yeux d’ici !

Ancien village de vignerons, dont les caves voûtées constitueraient presque un 2ème village en sous-sol, Beure est ensuite devenu un pays de maraîchers : en clair, le village a mis du Beure dans les pinards avant de le mettre dans les épinards… et le cresson !

Bref… Vigne et maraîchage : deux activités qui ont marqué les paysages, dans la physionomie du vieux quartier de Metz comme dans les aménagements successifs des coteaux ou ruisseaux.

De sentiers bucoliques en “trajes” improbables, de caves en “recoins”, de la secrète chapelle XVIIème aux impressionnantes cascades, du château du Bout du Monde au musée Lucien Roy, Beure n’en finit plus de surprendre ! Du bien-nommé Bout du Monde à l’espace contemporain école/salle polyvalente, de la Voie romaine au lavoir, du “bain romain” à la Voie Sacrée, de la cascade des Mercureaux à la cascade de La Pisseure, du “siège du guetteur” à la Vieille Église (taillée dans la roche des falaises pour célébrer discrètement les offices à l’époque de la séparation de l’Église et de l’État), du Bois de Peu à la Côte Maillot, nous avons suivi les castors, aujourd’hui moins nombreux (en dehors des clous en bronze) que les chamois qui y ont aussi trouvé leur bonheur !

En somme, Beure nous a régalés de décors insoupçonnés, bien loin de l’image que l’on s’en fait vu de la Nationale ou du siècle dernier qui a vu le château du Bout du Monde abriter des soirées qui n’ont pas seulement fait raisonner l’accordéon d’André Verchuren !

Par ailleurs, Beure – et ses 1400 habitants bénéficiant en outre de tous les services (par exemple centre médical, école et autre micro-crèche) – vit évidemment un quotidien marqué par la proximité immédiate de la ville : Besançon – la voisine – est ainsi à quelques kilomètres, une réalité de tous les instants qui a évidemment ses conséquences dans cette perle de la première couronne, et que l’on tente de juguler en y maintenant une âme de village, et en réfléchissant d’ailleurs en ce sens à ses lendemains. Parce que la vie d’aujourd’hui fait aussi rimer Beure avec turn-over – le locatif y occupant une plus grande proportion de logements – et profession avec Besançon, quoique Simonin, Point P, Comprenor et la zone artisanale autorisent l’emploi sur place !

Et si le rythme de vie y est pour certains un peu urbain sur les bords (genre un “jambon-Beure” sur le pouce à midi), la vie y est plutôt calme et paisible pour ceux qui y dégustent le quotidien en mode Beure doux, voire Beure Doubs !

Notre première rencontre a bien entendu lieu en mairie. C'est de coutume !

Et là, rue de Besançon, le premier exercice consiste déjà à se garer. Le village a en effet repensé ses aménagements de voirie, et comme ailleurs, le piéton et les modes doux sont privilégiés au cœur de ce village qui voit pourtant la circulation exploser aux heures de pointe...

Philippe Chaney, maire de Beure, à l'authentique table du Conseil Municipal des Années Folles... la même que dans la photo encadrée au mur ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On est riche de beaucoup de choses !" Copier

Nous avons ensuite rejoint Yves Vuillame, un beurot de toujours, et pour ainsi dire l'homme de la situation !

C'est avec lui que nous sommes partis à la découverte du village, à travers sentiers et "trajes", emboîtant le pas d'un amoureux de son village avec qui nous aurions pu rester 3 jours !

Yves Vuillame devant le lavoir de Beure, et juste à côté d'une ancienne boulangerie comme on en trouvait nulle part ailleurs... © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous avez un cirque qu'on appelle Bout du Monde" Copier

Et nous continuons notre petit bonhomme de chemin, ou plutôt notre petit castor de chemin, dans l'ancien quartier vigneron de Beure – le quartier de Metz – qui n'a décidément pas fini de vous surprendre !

Chapelle, château, cascades et autres curiosités géologiques : on suit le Sentier des Castors, matérialisé par les clous de bronze fixés au sol, et toujours guidés par Yves Vuillame...

Sur le parcours des Castors... © Radio France - Dominique Parreaux

... en suivant "trajes" et sentiers... © Radio France - Dominique Parreaux

... en s'arrêtant à l'improbable chapelle... © Radio France - Dominique Parreaux

... avec son banc d'âne... © Radio France - Dominique Parreaux

... en passant par le château du Bout du Monde... © Radio France - Dominique Parreaux

... et jusqu'à la cascade des Mercureaux, dite aussi du Bout du Monde... © Radio France - Dominique Parreaux

... sans oublier les clins d’œil de l'histoire ! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'ai retrouvé des anciens qui connaissent parfaitement le Bout du Monde à Beure !!" Copier

Une fois la balade terminée, nous sommes redescendus rue de Besançon, la rue principale, pour aller faire la connaissance des bénévoles qui gèrent le Musée Lucien Roy "de la guerre à la paix". Parce que le musée vaut qu'on s'y arrête, et plutôt deux fois qu'une !

Petite visite...

René Revillard (l'un des fondateurs) et Anne-Marie Bedet (présidente de l'association) dans l'univers de la seconde guerre mondiale. © Radio France - Dominique Parreaux

"On est dans une maison vigneronne du XVIIIème"... "Les beurots ont dû se réfugier dans ces caves" Copier

Par ici pour retrouver toutes les infos sur le Musée Lucien Roy (12 salles pour découvrir 150 d'histoire), de la présentation aux contacts et horaires d'ouverture !

La visite de Beure ne peut à vrai dire pas tellement se concevoir sans s'arrêter au fameux château du Bout du Monde... Un endroit qui a eu plusieurs vies – dont pourraient semble-t-il vous parler les anciens militaires de Besançon notamment ! – et qui fait aujourd'hui le bonheur de cinq familles qui s'y sont installées récemment... Il faut dire que le cadre que nous a dévoilé Fanny Hermetet suffit à comprendre le coup de cœur qui fut le leur !

Le bassin de la Vierge et le pied de la cascade dans le fond... dont on peut se rapprocher jusqu'à se baigner ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On a l'impression d'être dans une maison de vacances..." Copier

Comme d'habitude, la semaine est évidemment trop courte pour tout voir de Beure. On pourrait d'ailleurs en écrire des tartines...

Aussi y reviendrons-nous durant les prochaines vacances scolaires, tout en séquences bonus et inédites, histoire de vous aider à voter le moment venu pour sélectionner le 2ème des 5 villages finalistes de la fin de saison.

Nous en profiterons par exemple pour faire la connaissance de Karine et Émilie, qui représentent l'une des associations qui font aussi la vie du village, et même plus que ça !

Le Beure Twirl' est en effet un club de twirling bâton qui compte deux championnes du monde et une vice-championne du monde de la discipline parmi ses effectifs... parce qu'à Beure, en compet', on ne tend pas le bâton pour se faire battre !

Karine (présidente du Beure Twirl) et Émilie (championne du monde Artistic Twirl Adulte B) sur la terrasse de la salle des mariages de la mairie © Radio France - Dominique Parreaux

Le Facebook du Beure Twirl' est ici pour un aperçu grandeur nature

... Nous irons également à la rencontre de Bernard Quirot, architecte qui a donné un nouveau visage au village. Il a conçu l'espace salle polyvalente / école, deux bâtiments qu'il a intégré dans un environnement caractéristique, et qui ont été reconnus par la profession. Ce sera l'occasion d'une lecture de paysage dans le regard d'un pro !

Bernard Quirot devant la salle polyvalente, dans une harmonie chromatique qui cadre avec les horizons © Radio France - Dominique Parreaux

... Avant de retourner au Musée Lucien Roy, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire les présentations ! Or, le musée est l'affaire de bien du monde, tous concernés par ce que le musée raconte de l'histoire du pays !

Andrée Cretin (devant la photo de son mari, créateur du musée), Anne-Marie (présidente de l'association), et Dominique (trésorière) : c'est toute une équipe de bénévoles qui vous y attend chaque mardi matin ou sur RDV pour les groupes © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très très vite dans les rues, "trajes" et sentiers de Beure, pour d'autres angles de vue, de nouvelles rencontres et découvertes tout en bonheurs pluriels !