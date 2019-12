Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Mouthe, très très loin de n’être qu’au 36ème dessous !

Mouthe, France

Parce que Mouthe – n’en déplaise aux idées reçues – n’est pas seulement le pays des records de température (-36°C justement !) et de l’hiver.

Non, Mouthe ne rime pas seulement avec “Mouthe boots” !

Le village réserve bien des surprises et dévoile différents trésors sous tous ses jours, selon les saisons.

Situé à une petite trentaine de kilomètres au Sud-Ouest de Pontarlier, capitale au cœur d’un val qui épouse les traits – à moins que ce ne soit l’inverse ! – d’une sorte d’enclave du département du Doubs enserrée entre le Jura (à l’Ouest) et la Suisse (à l’Est) – limitrophe – dont la frontière est tracée dans le Noirmont, massif qui abrite le bourg et qui devient le Risoux en direction de Chapelle des Bois et du Haut-Jura.

Mouthe, que ce soit du haut de ses 936m d’altitude à la source du Doubs ou des 1419m du Gros Crêt (point culminant de la commune, dans la forêt du Risol), c’est donc ainsi tout un décor : épicéas et autres prairies, pâtures ou gentianes, dont les couleurs varient selon les saisons, mais aussi tourbières (de la Seigne et du Moutat) de part et d’autre de la source du Doubs, qui jaillit des entrailles du Noirmont dressant sa silhouette comme pour mieux fermer l’horizon.

D’ailleurs, l’histoire de Mouthe commence ici, en même temps que s’écrit le patrimoine meuthiard : la source du Doubs (terre de La Vouivre, qui fait le bonheur des traine-buches, mouches de mai, vairons, truites, et autres cincle plongeurs) par ailleurs site Natura 2000 (comprenant aussi tourbières et ruisseaux) de la même façon que le Noirmont, est en effet inscrite à l’inventaire des monuments naturels. C’est de là qu’est partie la constitution du village, au XIIème – et donc bien avant que ne s’y installent moulin, taillanderie et scierie profitant de la force hydraulique du bief (petit canal de dérivation) – sous l’égide d’un noble venu installer un Hermitage qui a conduit au défrichement de cette terre vierge de toute civilisation jusque-là. Ledit moine, Simon de Vexin, Comte de Crépy-en-Valois, se retrouve d’ailleurs à l’église de l’Assomption, elle-même inscrite à l’inventaire des monuments historiques, au même titre que la mairie (selon les plans d’un petit château à l’allemande, pour ses façades, son escalier monumental, et son ancienne salle du tribunal), ou encore de la Pierre des Redevances (ou Pierre de la Dîme), pourtant sujette à débat !

Côté loisirs ou activités de plein air, inutile de vous faire un dessin : c’est d’ailleurs peut-être précisément le dessein du pays, du ski (la station y revendique son esprit familial dans un univers où la convivialité rime avec priorité) au VTT (site notamment labellisé Espace VTT FFC), en passant par la rando, le combiné ou autres sports nordiques, véritable ADN du territoire.

Aujourd’hui, Mouthe compte 1117 habitants, et se développe autour et au rythme de la vie transfrontalière…

Services, commerces, et autres écoles y rendent la vie pratique, dans une convivialité que l’on met un point d’honneur à cultiver, à coups d’entraide ou d’animations dont le Haut a parfois le secret !

Enfin, si Mouthe voit le 2ème effet frontière changer inéluctablement les contours de la vie du bourg depuis quelque temps, le village n’en conserve pas moins certains de ses fondamentaux, avec même une propension à les renforcer : la vie associative y est ainsi ultra dense, dans un esprit bien du coin, pour un vivre-ensemble qui trouve ici tout son sens.

Les Gais Montagnards (batterie-fanfare des temps modernes), Mouth’Anim’ (association pour faire bouger Mouthe), et bien entendu l’ASM – l’Association Sportive de Mouthe et ses 500 adhérents pour une quinzaine de sports ! – sont là pour nous rappeler combien on a ici le sens de l’associatif dans la plus noble des définitions !

En somme, si la vie d’aujourd’hui a quelque part un peu fait sortir Mouthe de l’entre-soi, on y pérennise malgré tout une identité qui fait aussi toute la force de ce pays où le climat démontre chaque jour un théorème qui ne se dément pas : le froid du dehors appelle la chaleur du dedans !

D’ailleurs, si plusieurs films y ont trouvé leur terrain de tournage (été comme hiver), Mouthe reste malgré tout associé au froid. Tant et si bien qu’on pourrait presque dire qu’à l’image de Manny dans « L’Âge de Glace », Mouthe est en quelque sorte un personnage à part entière de notre décor à nous : un maMouthe incontournable de nos paysages d’hiver !

Notre balade a bien entendu commencé par une halte (la douane est toute proche !) en mairie. Nous y avons fait la connaissance d'un maire originaire de Pontarlier, et qui a choisi de s'y installer après avoir vu bien du pays au gré de sa carrière. Nous avons donc poussé la porte du petit château de l'Hôtel de ville, puis gravi l'escalier monumental, avant de lui dire bonjour au premier étage...

La mairie, vue 3/4 arrière © Radio France - Dominique Parreaux

ses escaliers classés © Radio France - Dominique Parreaux

Daniel Perrin, maire de Mouthe, avec des idées d'interviews plein la tête ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est quasiment une petite ville... une commune vivante... mais reste aussi un village traditionnel franc-comtois" Copier

Nous avons ensuite repris la voiture pour faire le petit kilomètre qui sépare le bourg de son site fétiche.

Nous avions convenu d'un rendez-vous avec Arsène Létoublon à la source du Doubs, pour mieux comprendre à la fois ce qui la rend si singulière et ce qui en fait l'un des sites classés et des plus visités de la région.

La découverte s'est finalement faite en deux temps : d'abord le site en lui-même, entre massif, tourbières et épicéas...

Le Doubs, 100 mètres en aval de la source, et les traces du bief (canal de dérivation) qui servait aux moulin, tannerie et scierie qui y ont connu la prospérité... © Radio France - Dominique Parreaux

le site aménagé pour les beaux moments de l'été © Radio France - Dominique Parreaux

Avant de se rapprocher de la source, dans les pas d'Arsène Létoublon... © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un site merveilleux... et c'est aussi un site remarquable !" Copier

... puis la source et son réseau en tant que tel, pour mieux comprendre la paysage souterrain si caractéristique de nos reliefs karstiques, en l’occurrence classés Natura 2000 et paradis de la faune et de la flore... toujours en compagnie de notre ancien instructeur ayant enseigné à l'école nationale de spéléologie !

"La source du Doubs pour les nuls" : toujours aussi utile qu'appréciable ! c'est ainsi que de nombreux panneaux vous expliquent l'essentiel sur place © Radio France - Dominique Parreaux

... du site naturel et de sa biodiversité aux activités humaines qui en ont aussi fait l'histoire © Radio France - Dominique Parreaux

"Là derrière, il y a la Suisse" Copier

Une fois la visite terminée, nous avons rejoint le centre du village, avec comme point de repère le clocher qui est censé le matérialiser...

L'un des anciens de Mouthe nous y attendait, ses notes à la main, qui finalement ne lui serviront à rien. Il connaît l'histoire de Mouthe mieux que son papier, et sa passion multiplie ses propositions de visites guidées !

Jean-Marie devant l'une des portes (restaurée par un Compagnon de Mouthe) de l'église de l'Assomption. © Radio France - Dominique Parreaux

L'église, témoin de l'histoire de Mouthe, de sa fondation aux incendies © Radio France - Dominique Parreaux

"La civilisation du secteur de Mouthe a débuté il n'y a pas très longtemps" Copier

Autre angle de vue sur le village : son activité associative ! Tellement débordante que nous avons eu le bonheur de croiser de nombreux acteurs de la vie d'ici, dont Emmanuel Sylvestre.

Un "ratrait" comme on dit ici, mais qui a trouvé ses marques et découvert un pays qu'il ne quitterait plus !

Il représente par ailleurs la plus grosse association du territoire, véritable institution, l'ASM !... Présentations dans les locaux du club.

Effectivement, le foot n'est pas forcément (seul) roi au pays du nordique ! Emmanuel Sylvestre veille à la raison d'être de l'ASM © Radio France - Dominique Parreaux

"Cohésion, lien social et amitié" Copier

La semaine s'avérant comme d'habitude trop courte pour tout voir de tout ce qui fait Mouthe – dans son passé, son présent comme son avenir – nous y reviendrons bien entendu durant les prochaines vacances scolaires, période de fêtes... et de vote !

Nous profiterons ainsi de la quinzaine pour fair un com(mun)e back, dans le rues de Mouthe en même temps que dans les autres villages traversés ce trimestre et donc eux-aussi en lice pour la qualification en vue de la finale de cette saison.

Mouthe a encore beaucoup à vous montrer, et nous en reprendrons le pouls grâce à d'autres rencontres tout en bonheurs pluriels.

D'ailleurs, à propos d'association tout aussi ancrée dans son territoire, nous avons également rencontré le président de la batterie-fanfare. Les Gais Montagnards ne sont pas que d'excellents musiciens, ils donnent aussi le la de la vie d'ici, à la fois ouverte à toutes les nouveautés et un peu dépositaire d'un certain esprit... teinté d'une petite pointe de chauvinisme assumée !

Julien, président de la batterie-fanfare, pas là "seulement pour faire les cons"... mais quand-même...! © Radio France - Dominique Parreaux

La dernière née des assoc' s'appelle Mouth' Anim'. Non pas que l'on soit soudain dans le Gard, mais tout simplement parce que le nom suffit à comprendre le pourquoi du comment !

Nous sommes allés saluer la présidente et co-fondatrice avec une bande de potes de ce qui allait devenir un nouveau moteur du quotidien... un moteur 4 temps (forts), en en attendant d'autres !

Si certains ont un balcon sur le circuit de Formule 1 de Monaco, celui de Martine (présidente de Mouth'Anim') donne sur 2 des lieux de vie du village © Radio France - Dominique Parreaux

Chemin faisant, nous nous sommes également arrêtés devant ce qui reste un haut-lieux du pays : la fromagerie !

Christophe Cuenet – alias Queque, président de la société de fromagerie – nous y a accueillis, pour nous parler du pays où ça meule finalement toute l'année ! Un pays que les vacances rendent d'ailleurs encore plus beau et attachant

Christophe Cuenet dans l’atelier de fabrication de la fromagerie, comme par hasard au cœur du village ! © Radio France - Dominique Parreaux

Ensuite, nous nous rembarquerons à bord de la voiture pour aller prendre le petit café qu'on nous a proposés sitôt arrivés dans le chalet qui fait aussi toute l'identité du pays. Nous serons cette fois au pied des pistes, là où Yves et Jonathan conjuguent leurs compétences et leurs convictions pour faire de Mouthe ce qu'il est : un village de ski, où le plaisir est tout autant dans la glisse que dans le contact humain ! Parce qu'ici, le ski est aussi un élément de patrimoine... génétique ! avec des chromosomes F, C et T : Famille, Convivialité, Tranquillité

Yves Maréchal (directeur de l'ESF) et Jonathan Lods (responsable du domaine alpin Woka Loisirs) pour une station qui a du sens... © Radio France - Dominique Parreaux

Mouthe ne serait pas non plus Mouthe sans les commerçants qui font la vie de la Grande Rue notamment. Nous y ferons là aussi une étape, en stationnant devant la location de skis de Mickaël Pécoud, meuthiard et co-fondateur des ateliers des commerçants de Mouthe. Ou comment rester dans son pays de toujours mais en le réinventant pour vivre avec son temps...

Mickaël Pécoud, pour que le village reste Dynamic... mais aussi Rossignol, Salomon, Head ou Dynastar ! © Radio France - Dominique Parreaux

Et enfin, nous profiterons également de notre retour pour aller rendre visite, tout au bout de la Grande Rue, à l'Office du Tourisme. Regarder un village dans le regard des touristes de passage est souvent instructif aussi !

Nous irons donc demander à Cécile, conseillère en séjour, ce que Mouthe inspire aux visiteurs... ce qu'ils en pensent en arrivant comme ce qu'ils en retiennent en partant !

Cécile sait non seulement renseigner les touristes, mais aussi donner de très bons plans en dehors des sentiers battus ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très très vite dans les rues et alentours de Mouthe, des hauteurs du stade à la station, de l'ancienne salle du tribunal à l'ancienne cabane de douane... pour reprendre une bonne dose de ce Haut-Doubs qu'on aime, et pour vous (re)faire votre idée avant de voter.

Mouthe n'a pas fini de vous surprendre, et aura aussi de sérieux arguments à faire valoir !