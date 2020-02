Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : séquences bonus de la 1ère semaine de qualification !

Servance, Abbans-Dessus, Vaufrey, Cusance, Touillon et Loutelet, et Montbenoît sont les six nouveaux prétendants au titre 2020... Mais lequel allez-vous qualifier pour la finale ? À vous de décider !

Les 6 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 se poursuit !... place au 3ème vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des 6 nouveaux prétendants de cette saison 3 – Servance, Abbans-Dessus, Vaufrey, Cusance, Touillon et Loutelet, et Montbenoît – aura ainsi vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui rejoindra Lavoncourt et Mouthe, les deux premiers qualifiés des finalistes 2020 pour succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat 2019 (après Cléron, lauréat 2018) ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté de Lavoncourt et Mouthe ainsi que des 2 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

À lire aussi - Votez pour le plus beau village de Franche-Comté, saison 3

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette première semaine, Servance. Nous y étions à la mi-janvier , dans le désormais presque habituel décor des routes du Tour. Il faut dire que vu du ciel ou d'hélicoptère, les paysages déchirent ! C'est aussi vraisemblablement ce que se sont dits les collectivités qui ont récemment repensé les circuits de découverte touristique. Exemple, sur le plateau des Grilloux dont nous avons pris la direction, pour profiter d'une "Pause paysage" intitulée "Les étangs vus du ciel" !

Si c'est écrit.... © Radio France - Dominique Parreaux

... c'est que ça doit être vrai ! En tout cas sur le plateau des Grilloux, cœur des 1000 Étangs, pour une Pause Paysage... © Radio France - Dominique Parreaux

... qui en précède bien d'autres, déclinant d'autres thème, comme par exemple la photo... de circonstance ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça laisse un peu sans voix... pour quelqu'un qui découvre, qui ne connaît pas ça, c'est vraiment exceptionnel" Copier

Si l'expérience des Pauses Paysages, d'un rallye photo, d'un jeu de piste dont vous êtes le héro, de circuits ludiques ou des parcours thématiques rando ou vélo vous tente : ne tardez plus, cliquez et foncez !

Dans la deuxième moitié de janvier, nous avons pris la route d'Abbans-Dessus. Un village comme on les aime, juché sur son promontoire, et dominant la vallée du Doubs côté ouest et la vallée de la Loue à l'est, les deux lits faisant presque chambre commune à cet endroit là !

Des panoramas à se faire mal aux yeux, et un château – voire même deux, si on considère le château Devant venu pousser les murs de la seigneurie à côté du château de Bourg-Derrière, lequel comporte toujours le fameux donjon où un certain Claude François Dorothée – marquis de Jouffroy d’Abbans – inventa le bateau à vapeur. Cela valait forcément le récit de Véronique, que l'on a retrouvée devant l'effigie de l'enfant du pays à l'entrée sud du village. Un récit XXL que l'on a ici le temps d'apprécier !

Véronique Fèbvre devant le pignon d'un bâtiment qui valait bien qu'on y revienne en prenant le temps, qui rime avec passionnant ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres... et la vie de Jouffroy c'est ça !" Copier

Vaufrey, c'est le village que nous avons parcouru durant la dernière semaine de janvier. Un village dont le Doubs est loin d'être le seul atout. Une balade au cœur du pays révèle combien le village méritait effectivement qu'on s'y arrête. maisons de maître, fontaine et autres demeures donnent du caractère à une silhouette que les flots du Doubs multiplient dans des reflets qui varient au gré des saisons.

La balade est notamment passé par la fontaine aux lions, devant l'ancien pressoir à cidre © Radio France - Dominique Parreaux

"Je me pose des fois pour regarder le paysage, alors que je suis là depuis 60 ans !" Copier

Début février, l'hiver était déjà bien entamé quand nous avons pris la direction d'une vallée qui rime davantage avec été. C'est à Cusance, ou plutôt Val de Cusance – l'un des lieux-dits du village, et en l'ocurence tout au fond de la vallée du Cusancin, à la confluence des sources – que nous avons eu le bonheur de croiser Mickaël Dalibard. Le patron de l'Auberge des 3 Ponts était resté sur le pont pour nous accueillir !

Les truites, produit emblématique de la vallée du Cusancin... et façon Mickaël pour un vrai bonheur ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Donc on est super bien quoi !" Copier

Autant d'étoiles que de ponts pour ce Logis de France : par ici l'Auberge des 3 Ponts à Cusance !

Quand nous nous sommes rendus au Touillon-et-Loutelet , un peu avant la mi-février, nous avons aussi croisé la route d'Olivier Musy. Au pays depuis toujours, cet agriculteur n'en oublie pas moins de se régaler d'un décor qu'il contemple aussi souvent que possible. D'ailleurs, il se verrait bien prendre quelques photos, histoire de représenter ce qui fait aussi le bonheur de la vie d'ici !

Gentiane... un nom tout indiqué pour illustrer ses racines... © Radio France - Dominique Parreaux

"Aller ailleurs... j'aurais du mal !" Copier

À Montbenoît, durant la deuxième quinzaine de février, nous avons aussi poussé la porte du Sire de Joux, l'hôtel-restaurant voisin de l'abbaye. Catherine nous y a reçus, et nous y a raconté son arrivée et sa découverte du pays, à un âge où les déménagements ne sont pas toujours très appréciés... Mais finalement, il faut croire que la vie a bien fait les choses !

Catherine Lab, au Sire de Joux, dans un village qui est plus que jamais le sien ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Moi je trouve qu'on est privilégié" Copier

Catherine et Emmanuel vous accueillent au cœur de la République du Saugeais, au Sire de Joux, Logis de France dont vous nous direz des nouvelles !

Pour mieux comprendre Servance, c'est à Miellin que nous nous sommes rendus !

Clin d’œil de l'histoire, les deux communes ont fusionné il y a peu, après 200 ans de vie séparée...

Et c'est donc dans l'ancienne mairie de l'ancienne commune que nous avons rejoint l'ancien maire... Ancien, ancien, ancien, mais tout nouvel atout pour Servance !

Jean-Claude Tachet, ancien maire de la commune de Miellin © Radio France - Dominique Parreaux

"On est à Miellin ! Ah ben on est à Miellin ! commune rattachée à Servance depuis 2017" Copier

Dans la famille des figures du village, je demande Florent Gannat !

Abbanais de toujours, mais du genre aventurier beaucoup plus que sur les bords, il a l'habitude de se lancer régulièrement dans de lointaines expéditions, et notamment dans le grand Nord. Des contrées qu'il aime, dans un cadre et des décors de carte postale, mais qui ne lui retirent en rien le bonheur de retrouver Abbans-Dessus au retour ! Parce que le village a ses arguments...

Florent Gannat, amoureux de son pays, surtout "en vert" et contre tout ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Un coup j'ai des islandais qui sont venus, qui se sentaient étouffés par les arbres... oppressés par la nature" Copier

Vaufrey, c'est le village que nous avons parcouru durant la dernière semaine de janvier. Un pays qui – à vrai dire – dévoile une partie de ses atours avant même qu'on y arrive : les cabanons et autres barques y sont tellement nombreux sur les berges du Doubs que nous sommes amenés à longer que l'on a vite fait de comprendre qu'ici, la rivière n'est pas le moindre des cours d'eau. Et c'est à la retenue d'eau qu'on a également pu le vérifier...

Christophe Monnier (président délégué de l'APPMA) et Patrick Sainty (trésorier) à la retenue d'eau en amont du barrage... un petit paradis face à la ligne de crête franco-suisse ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On respire l'air pur de la vallée !" Copier

Cette première semaine de bonus s'achève, mais on vous en garde encore un peu... !

D'autres rencontres et d'autres découvertes, tout aussi inédites, sont à suivre durant la prochaine semaine.

Alors très vite, sous le prochain panneau "Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté" pour (re)découvrir, avec une nouvelle dizaine de séquences bonus et inédites, nos nouveaux candidats de la saison : Servance, Abbans-Dessus, Vaufrey, Cusance, Touillon et Loutelet, et Montbenoît vont ainsi se rappeler à votre bon souvenir, pour vous aider à vous faire ou refaire votre idée avant de voter pour sélectionner le 3ème finaliste de la saison 3, à choisir parmi ces 6 postulants !

Maintenant, à vous de cliquer sur le lien en haut de page et de voter !