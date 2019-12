Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg sont les six nouveaux prétendants au titre 2020... Mais lequel allez-vous qualifier pour la finale ? À vous de décider !

Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : 2ème semaine de qualification... Revisitez et votez !

Franche-Comté, France

Les 6 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 se poursuit !... place au 2ème vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des 6 nouveaux prétendants de cette saison 3 – Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg – aura ainsi vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui rejoindra Lavoncourt, premier qualifié des finalistes 2020 pour succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat 2019 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté de Lavoncourt et des 3 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette deuxième semaine, Nans. Nous y étions un peu avant la mi-novembre, où nous avons bénéficié d'une fin d'après-midi dans les lueurs et les lumières dont seul l'automne a le secret. Autant dire que l’atmosphère se prêtait à merveille à la petite balade que nous a proposée Edmond Figard, "loup" de Nans qui fait dans le cheval, dans les traces de ses promenades en attelage

Edmond Figard devant son GAEC de la Pucelle grand ouvert sur son village © Radio France - Dominique Parreaux

"On voit vraiment le village comme si on était un peu d'avion" Copier

Cette période de vacances d'hiver se prête aussi forcément aux balades à Mouthe. Quoique Mouthe ne rime pas seulement avec neige et froid, loin s'en faut.

Mouthe que l'on a aussi découvert, début décembre, dans le prisme de ses soirées. En tout cas celles qu'organise une association presque toute neuve et qui entend bien redonner de l'élan à ce qui fait aussi le bonheur de la vie d'ici !

Martine Létoublon, présidente de l'association Mouth'Anim', sur son balcon avec vue imprenable sur 2 des lieux de vie du bourg ! © Radio France - Dominique Parreaux

"La vie à Mouthe c'est sympa !" Copier

À Mouthe, nous nous sommes de nouveau garés devant l'hôtel de ville qui abrite aussi la batterie-fanfare. Une véritable institution ici, qui joue avec les temps et sait vivre avec son temps, et qui en tout état de cause en dit long sur l'esprit du village : 1 temps pour une noire, et 4 temps pour le plaisir à la ronde !

Julien Létoublon, président de la batterie-fanfare Les Gais Montagnards de Mouthe © Radio France - Dominique Parreaux

"On essaie de progresser et de déconner... Tant qu'on trouve cet équilibre là..." Copier

Nouvelle escapade à Baume-les-Messieurs : début novembre, nous avions aussi fait la connaissance de deux des artistes qui font aussi la marque de fabrique de ce pays, manifestement cadre d'inspiration... Marine Lormée est céramiste, et Marie Meige plasticienne, créatrice de personnages végétaux. C'est dans l'atelier des Drôlipathes que nous sommes allés leur rendre visite

Marine et Marie : 2 regards croisés sur le village, à travers la fenêtre et le décor, mais aussi à travers leurs productions. © Radio France - Dominique Parreaux

"J'ai l'impression d'être dans une sculpture géante... ben oui, faut regarder dehors !" Copier

Quand on veut prendre la température d'un bourg, il y a souvent un bon baromètre : le commerce !

Et à plus forte raison dans un bourg – Mouthe en l'occurence – qui vit à l'heure de la transfrontalité, et donc au rythme des flux comme dans la réalité d'une autre concurrence et dans la diversité des pouvoirs d'achat... Nous avons ainsi poussé la porte de la boutique de Mickaël Pécoud, meuthiard jusqu'au bout des spatules...

Mickaël Pécoud : une envie de redynamiser Mouthe pour que vive le bourg à fond ! © Radio France - Dominique Parreaux

"La vie de village perdure" Copier

Tout ce qu'il faut savoir sur les offres des commerces de Mouthe et sur tout ce qui fait la vie de la station : c'est sur le site de Pécoud Sport

Dernière virée de cette semaine, toujours dans les rues des villages qu'on a parcourus ensemble depuis la Toussaint : Nans.

C'est là, à quelques petits kilomètres de Rougemont, que nous avons passé la semaine du 11 novembre dernier, dont nous avions également profité pour regarder le village dans les yeux d'un nouveau venu. Jérémy a l'accent qui ne trompe pas : il vient du sud, et porte un regard forcément différent sur ce petit coin de Haute-Saône...

Jérémy Blanzy : loin de ses arènes natales, il a trouvé le bonheur d'un autre cadre de vie © Radio France - Dominique Parreaux

"On s'est dit qu'on allait être bien !" Copier

Et nous voici déjà au terme de ces deux premières semaines de com(mun)e back !

Mais une troisième va suivre, parce qu'on n'a pas encore fait le tour de nos 6 villages de cette fin de trimestre !

Nous nous retrouverons donc ainsi à Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg la semaine prochaine, pour vous accompagner encore un peu dans votre choix, à l'heure de voter pour sélectionner le 2ème des 5 villages finalistes de la fin de saison !

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien en haut de page pour voter et qualifier votre favori !