Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg sont les six nouveaux prétendants au titre 2020... Mais lequel allez-vous qualifier pour la finale ? À vous de décider !

Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : 3ème semaine de qualification... Revisitez et votez !

Franche-Comté, France

Les 6 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 se poursuit !... place au 2ème vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des 6 nouveaux prétendants de cette saison 3 – Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg – aura ainsi vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui rejoindra Lavoncourt, premier qualifié des finalistes 2020 pour succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat 2019 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté de Lavoncourt et des 3 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette troisième et dernière semaine de retour dans les rues des Plus Beaux Villages de ce trimestre : Granges-le-Bourg. Nous nous y étions rendus juste avant la mi-décembre, et avions eu le bonheur d'y rencontrer deux amoureux du pays. Marie-Christine et François ont pas mal bourlingué avant de s'installer le long du Scey, dans ce qui n'était alors qu'une ruine de l'un des moulins qui font aussi le caractère du village, en contrebas des remparts restaurés du château.

Bienvenue au Moulin de la Mangue, un cadre enchanteur, qui donne d'ailleurs aujourd'hui plutôt dans le riz (vive les mariés !) que dans la farine...

Marie-Christine et François Deniau, au Moulin de la Mangue, un site dont le décor fait le bonheur des plus beaux jours d'une vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Et ça, ça nous a vraiment beaucoup plu oui..." Copier

Pour une visite complète du Moulin de la Mangue, c'est ici !

À Beure, où nous nous sommes arrêtés au début de la deuxième quinzaine de novembre, nous avons découvert le village autrement... Bien loin de la Nationale qui le traverse dans sa partie basse !

Nous y avons parcouru le quartier de Metz, entre la Pisseure et la chapelle, du Bout du Monde au Bois de Peu, sans oublier de redescendre non loin de cette fameuse nationale, à la découverte d'une architecture qui tranche résolument avec le vieux village vigneron. Salle polyvalente et école sont ainsi de nouveaux marqueurs de territoire.

Bernard Quirot, architecte, très fier de ses bâtiments, par ailleurs reconnus et distingués par la profession. © Radio France - Dominique Parreaux

"On a un regard qui est vis-à-vis de l'environnement large... vous le voyez ici autour de nous..." Copier

Le début décembre nous a vus déambuler dans les rues de Mouthe. Un gros village, pour ne pas dire bourg – mais à l'esprit village qu'on entend bien y préserver – qui est aussi la station de ski que l'on sait : un lieu de vie familial, dans une ambiance différente, marque de fabrique de La Source du Doubs, où nous avons retrouvé Yves et Jonathan, attachés à cet esprit qui fait aussi toute la différence !

Yves Maréchal (ESF) et Jonathan Lods (Woka Loisirs) : pour une station "conv(sk)iviale" © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous arrivez bien... c'est pour le café !" Copier

Les plaisirs du ski sous toutes ses formes et en famille, avec l'ESF ou Woka Loisirs

Il y a trois bonnes semaines, nous prenions la direction de Granges-le-Bourg. Un petit pays qui vit aussi d'une certaine activité économique, dont nous avons aussi voulu prendre le pouls. Nous nous sommes ainsi rendus dans les locaux de l'entreprise Billotte, où Christelle nous a reçus dans son bureau, avec un bon petit café bien chaud !

Christelle Billotte, présidente de la SA aux 30 salariés et 2.6 millions de chiffre d’affaires © Radio France - Dominique Parreaux

"On est bien... il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs" Copier

La SA Billotte, une entreprise bien dans son cadre, bien dans son activité !

Nous ne pouvions décemment pas nous arrêter à Mouthe, début décembre, sans aller voir ce qu'il y a derrière la vitrine de l'Office du Tourisme. c'est en effet là que l'on peut aussi avoir un aperçu du village, mais dans le prisme du tourisme et des arguments du pays comme dans le ressenti des gens de passage. Cécile nous y a reçus, entre les cartes postales et les dépliants qui vantent les nombreux intérêts d'un territoire au blanc comme au vert !

Cécile, conseillère en séjour mais aussi meuthiarde... pour le meilleur et le meilleur ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a toujours beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire !" Copier

Et hop ! Un petit tour par le Val de Mouthe et son Office du Tourisme !

Et enfin, dernière étape de nos sentiers de redécouverte des villages traversés ce trimestre : Beure.

Parce que le village est aussi celui du twirling bâton, discipline qui fait aussi la renommée de Beure, et notamment à travers le palmarès de certaines des athlètes du Beure Twirl qui ne changeraient d'ailleurs de lieu de vie pour rien au (Bout du) Monde !

Karine et Émilie, ambassadrices de Beure à leur façon, sur la terrasse de la mairie © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a quand-même une âme à Beure" Copier

le Facebook de Beure Twirl, pour toutes les infos !

Allez ! cette fois ça y est !

À vous de voter et de qualifier le 2ème des 5 villages sélectionnés en vue de la finale 2020 !

Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe ou Granges-le-Bourg : leur destin vous appartient...

Donnez votre vote à votre préféré, et retrouvez-le aux côtés de Lavoncourt (déjà qualifié lors de la session de la Toussaint) pour la finale qui verra un nouveau village succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat de la saison 2 en juin 2019.

Alors... cliquez sur le lien en haut de page et qualifiez ainsi votre favori avant de nouvelles découvertes dans les rues de tout nouveaux villages dès la semaine prochaine !