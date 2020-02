Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : séquences bonus de la 2ème semaine de qualification !

Servance, Abbans-Dessus, Vaufrey, Cusance, Touillon et Loutelet, et Montbenoît sont les six nouveaux prétendants au titre 2020... Mais lequel allez-vous qualifier pour la finale ? À vous de décider !

Les 6 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 se poursuit !... place au 3ème vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des 6 nouveaux prétendants de cette saison 3 – Servance, Abbans-Dessus, Vaufrey, Cusance, Touillon et Loutelet, et Montbenoît – aura ainsi vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui rejoindra Lavoncourt et Mouthe, les deux premiers qualifiés des finalistes 2020 pour succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat 2019 (après Cléron, lauréat 2018) ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté de Lavoncourt et Mouthe ainsi que des 2 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Le premier de nos com(mun)e back de cette deuxième semaine, on le fait à Servance. À la mi-janvier, nous y avions profité du cadre, mais aussi découvert tout ce qui y fait le bonheur de la vie au quotidien. Parce que Servance, ce n'est pas seulement des paysages. De la filature-tissage qui a fait la prospérité de cette vallée sous-vosgienne, il reste en effet un tissu : le tissu associatif !

Devant la salle du théâtre et la salle polyvalente : Alain (Foyer Rural), André et Michèle (Club des Aînés), et Guy (Espoir de la Montagne) parmi les représentants de la dizaine d'associations qui font la vie d'ici © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est pour ça qu'on revient un peu au village" Copier

Dans la deuxième moitié de janvier, nous avons pris la route d'Abbans-Dessus. Un village qui a vraisemblablement tapé dans l’œil d'Astrid Beguin ! Parisienne d'origine, elle a d'abord vécu une première expérience dans le Haut-Jura, avant de choisir de s'installer dans le village qui n'a effectivement pas mis longtemps à la convaincre, et à tous points... de vue !

Astrid, devant le panorama qui est le sien chaque jour... Un petit coup d’œil vaut parfois mieux qu'un long discours non ? © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un village atypique, qui a du caractère" Copier

Début février, nous avons passé la semaine à Cusance.Un village qui s'inscrit réellement dans une identité collective à toute la vallée au fond de laquelle il se trouve. la preuve, c'est avec la maire de pont-les-Moulins qu'on nous a invités à élargir les horizons pour découvrir Cusance sous un autre angle. Notre route est aussi passée par Guillon-les-Bains, pour mieux se rapprocher de Cusance, ou plutôt du ciel de Cusance ! Une balade comme on les aime, au croisement des paysages de tous les bonheurs !

Cusance, puis Guillon-les-Bains, puis Montivernage, mais sans aller jusqu'à Mont-Noirot ! © Radio France - Dominique Parreaux

Les routes réservent déjà de chouettes surprises au détour de virages... © Radio France - Dominique Parreaux

... avant d'arriver à destination : au-dessus de Val de Cusance ! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'aime cette jolie vallée" Copier

Peu avant la mi-février, nous avons pris la direction de (ou du !) Touillon-et-Loutelet, pays des loisirs de plein air (lacs, rando, ski, ...) et du vivre ensemble. Le village a en effet sérieusement gonflé ces dernières décennies, et l'idée est justement de ne pas se laisser déborder par le 2ème effet frontière. D'où la volonté de crée du lien, par exemple à travers l'associatif, de la mobilisation aux bénéfices.

Nous nous sommes ainsi rendus chez Bertrand Legrand, venu du Nord et déjà membre du Comité des Fêtes... et pas seulement pour le T-shirt !

La vie semble aussi douce qu'agréable, dans un village qui veut garder une âme © Radio France - Dominique Parreaux

"Le village nous plaisait... village assez jeune de ce qu'on avait entendu parler !" Copier

Quand nous nous sommes rendus à Montbenoît , durant la dernière semaine avant les vacances de février, nous avons aussi souhaité faire comme les touristes de passages. Nous sommes donc allés pousser la porte de l'Office du Tourisme, comme pour mieux comprendre ce que les visiteurs de passage retiennent de leur étape ou séjour. Jérôme Binetruy, expert local, les côtoie tous les jours et sait donc mieux que personne ce que le territoire compte d'atouts !

Jérôme Binetruy, sous sa voûte du XVème, et dans un Office du Tourisme pas tout à fait comme les autres... © Radio France - Dominique Parreaux

"C'était effectivement faire du buzz avant l'ère du buzz !" Copier

À Abbans-Dessus, courant janvier, nous avons aussi rencontré l'un des acteurs de la vie du village. jean-Noël Cote est le président du Comité d'Animation, que l'on pourrait écrire indifféremment au singulier comme au pluriel : au singulier parce que l'animation y est permanente, et au pluriel parce que les temps forts ne manquent pas ! C'est bien beau d'avoir de beaux bâtiment... mais c'est pas l'tout !

Jean-Noël Cote dans la salle polyvalente, au centre du village, tout près du château, de l'église et de la crypte © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça c'est fabuleux ! Il y a un vrai état d'esprit de village..." Copier

Parmi les événements du Comité d'Animation : Le Trail des Montées d'Abbans. Par ici la visite !

Quand la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté nous a conduits à Servance, en janvier, nous avons aussi fait une petite lecture et interprétation de blason. D'une part parce qu'il figure au fronton de la mairie – classée – et d'autre part parce qu'il en dit très long des gens d'ici... voire même des us et coutumes de la vie du pays !

Le blason et la devise de Servance © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous êtes obligés de vous asseoir, et de boire un coup... il y a tout un cérémonial... la vie n'est pas trop facile !" Copier

La randonnée est parfois, pour ne pas dire souvent, un bon moyen de comprendre un village... L'activité présente bien souvent le double avantage de nous faire voir les paysages du secteur, mais aussi de nous raconter ce qui fait parler durant les balades !

Nous avons donc embarqué aux côtés de Pierrette, l'une des Vieilles Godasses de Touillon-et-Loutelet, entendez par là le groupe de copines qui se donne régulièrement rendez-vous à l'étang pour aller marcher...

Pierrette nous a emmenés à l'étang qui fait aussi le bonheur des étés d'ici © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est passer un bon moment, surtout sympa, ensemble" Copier

Lors de notre virée à Cusance, nous avons évidemment découvert et remonté les sources, Bleue d'un côté et Verte de l'autre... Sauf que ! La Verte est pour certains la Noire ! Quoi qu'il en soit, nous l'avons suivie jusqu'à chez Aline, la présidente d'un Comité des Fêtes qui a retrouvé de la vigueur pour redonner un coup de fouet au village. Il semble en effet que le pays et ses 70 habitants se laissait – peut-être – un peu aller...

Aline Jeannenot, la présidente du Comité des Fêtes, devant les escaliers de son ancien moulin qui enjambent la source Noire © Radio France - Dominique Parreaux

"Mon souhait ce serait de pouvoir trinquer avec toutes les personnes du village !" Copier

