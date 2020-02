Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Touillon-et-Loutelet, ou la théorie du cercle vertueux...

Touillon-et-Loutelet, France

Parce que de Fontaine Ronde aux boîtes rondes provenant de billes, des cercles d’épicéas aux cercles d’amis, en passant par du travail à la ronde et une vie qui semble y tourner rond, c’est un cercle vertueux !

Village à 1000 mètres d’altitude environ, le pays a vu sa population quadrupler en 40 ans, mais a pris soin de ne pas se laisser déborder en veillant à ne pas devenir un village dortoir comme la proximité de la frontière en scelle parfois le destin. On y a d’ailleurs repensé et relooké le cœur de village, autour d’une salle de convivialité, d’une aire de jeux et d’un terrain de boules.

280 habitants, qui se cherchent d’ailleurs un gentilé – après avoir créé leur blason – de sorte à englober les deux entités du village (Touillon d’une part et Loutelet de l’autre), vivent aujourd’hui dans les décors de ce bout de Haut-Doubs, pays du sapin et de la gentiane, à moins que ce ne soit la capitale de l’épicéa !

C’est en effet à Touillon-et-Loutelet que se trouve l’entreprise leader du marché de la boîte de Mont d’Or, la plus grosse boîte des boîtes : EBT – pour Emballages Bois Tasseri (du nom de la famille des deux frères fondateurs en 1974) – fabrique ainsi chaque année 5 millions de boîtes à Mont d’Or ! Bien que l’entreprise ne se trouve pas sur la Route du Mont d’Or toute proche (sic !), elle distingue de ses fenêtres le sommet éponyme qui y coiffe l’horizon, à 1463 mètres d’altitude… autrement dit bien en deçà des 325 000 mètres auxquels culminerait la pile de ces 5 millions de boîtes ! (en d’autres termes, la hauteur de la pile en question équivaut à peu près à la distance qui sépare Touillon-et-Loutelet de Valence, Auxerre ou Metz…)

(Le) Touillon-et-Loutelet, voire Le Touillon tout court puisque c’est en général comme ça qu’on appelle ici le village, est aussi un pays de source et de bief. Des biefs Bleu ou Blanc (à ne pas confondre avec le Rouge du voisin Métabief dont ils sont précisément les affluents… facile à mémoriser : on s’y vernit les ondes de bief Bleu, Blanc, Rouge !) du Loutelet à Fontaine Ronde qui baigne aussi l’une des légendes du Touillon, le pays est également celui d’un étang qui fait le bonheur des pêcheurs comme des randonneurs, voire des enfants que l’Espace Mont d’Or accueille toute l’année autour des paysages et des loisirs de plein air dont le pays a le secret.

Si le Mont d’Or n’éclipse évidemment pas le Comté, dont nous sommes en pleine zone AOC/AOP, les produits locaux contribuent également à la convivialité que d’aucunes louent au village.

Le Comité des Fêtes n’en porte pas que le nom, mais fait de l’année une série de temps forts, au bénéfice des jeunes et in fine au service d’un vivre ensemble qui se vérifie d’apéros en repas, barbecue ou fondue c’est selon ! Émulation, synergie, coopération, plaisir … On initie, on concerne, on mobilise, on bosse, on en tire du plaisir, on profite, … Encore un cercle vertueux !

Bref (ou plutôt ”bief”)… s’il y coule parfois de l’eau sur les Pont, les racines ne donnent pas toujours que du carré !

En attendant, art de vivre / paysages / activité sont ici les 3 sommets du Mont... pardon... du triangle d’or !

Première rencontre, comme le veut la tradition : le maire.

C'est dans un bâtiment tout neuf que nous l'avons rejoint, histoire de prendre le pouls d'un village qui semble résolument décidé à prendre son destin en main... En clair, il ne faut pas confondre Mont d'Or et dormons !

Sébastien Populaire, maire de Touillon-et-Loutelet, élu en 2014... expression de la souveraineté populaire ! (bah... je ne suis pas le premier... ;-) ) © Radio France - Dominique Parreaux

"... Ils se retournent... et qu'est-ce qu'ils voient...? Le Plus Beau Village de Franche-Comté !" Copier

C'est ensuite en embarquant aux côtés de Laurent que nous avons parcouru les 2 ou 3 kilomètres de chemin au bord du ballast de la ligne du Conifer... C'est en effet à Fontaine Ronde, actuel terminus du train à vapeur le plus haut de France et par ailleurs l'une des 8 sources intermittentes de France, que se lit l'une des histoires du village, d'ailleurs représentée sur le nouveau blason de la commune...

Laurent Dreyfus à Fontaine Ronde, arborant le nouveau blason du village dont on comprend mieux ici la signification et le bien fondé © Radio France - Dominique Parreaux

Le nouveau blason : le Cheval Gauvin, le bleu, le jaune, l'épicéa et la gentiane ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est l'explication légendaire... mais bon... il y a une autre explication moins légendaire !" Copier

Nous avons ensuite pris la direction du Loutelet, plein sud, à l'opposé de Fontaine Ronde. C'est là, face à la renversée de la station de Métabief que nous sommes allés rendre visite au Grand Gîte de L'Espace Mont d'Or, qui recevait ce jour-là des collégiens venus d'Aillant-sur-Tholon, commune de 1500 habitants à une dizaine de kilomètres au nord-ouest d'Auxerre... L'occasion de porter un autre regard sur notre village du Haut-Doubs !

Une partie de l'encadrement du séjour, avec Mélanie Pepe (responsable de L'Espace Mont d'Or) à gauche et David (professeur d'EPS du collège) à droite. © Radio France - Dominique Parreaux

"Ah... elle n'est pas violette et blanche...?!?" Copier

L'Espace Mont d'Or – Touillon-et-Loutelet, Jougne ou Les Longevilles Mont d'Or – vous intéresse, ou pourrait intéresser vos proches ? Par ici la visite !

La bien nommée Route du Mont d'Or nous a ensuite conduits jusqu'à la rue de La Combette, en fait le boulevard du Mont d'Or !

C'est là, tout au bout de la rue, que se présente l'entreprise EBT (Emballages Bois Tasseri) où la grume, plutôt de la famille lemon... d'Or, est un arbre qui porte ses fruits !

Lionel Bonnouvrier, responsable production, devant quelques chariots de boîtes prêtes à la livraison... © Radio France - Dominique Parreaux

Mais avant d'être prêtes pour l'expédition, Une boîte, c'est d'abord du sciage... © Radio France - Dominique Parreaux

... du débitage, de la trancheuse, de la découpe, du montage, de l'assemblage... © Radio France - Dominique Parreaux

... et du stockage en chambre froide, pour mieux gérer les conditions de température et d'hygrométrie indispensables à la qualité d'un produit qui n'attendra plus que son étiquette aux couleurs du client © Radio France - Dominique Parreaux

"Plus haut que le Mont d'Or !" Copier

Autre trait de caractère du village : son monument aux morts.

Certes, quasiment toutes les communes en ont élevé un, mais celui du pays n'est pas un monument tout à fait comme les autres.

Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous fallait rencontrer Anne Guérin, qui nous a raconté le village dans ce que le monument livre d'enseignements...

Anne Guérin a délibérément choisi le village après une carrière qui l'a éloignée de la région... et son regard trahit son amour du pays ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Le monument est symptomatique du village..." Copier

Comme chaque semaine, les 5 jours de balade ne suffisent évidemment pas à faire le tour complet du propriétaire...

Nous reviendrons donc à Touillon-et-Loutelet lors de notre com(mun)e-back des prochaines vacances de février, en outre période de vote pour sélectionner le 3ème des 5 villages finalistes de cette saison 3, pour continuer notre petit bonhomme de chemin...

... par exemple en direction du Loutelet, où nous avons eu le bonheur de croiser Olivier...

Agriculteur au pays depuis toujours, il n'es oublie pas moins de continuer à contempler les paysages du coin, par exemple du haut du Touillon où chaque jour réserve de nouveaux posters grandeur nature...

Un bonheur qu'il ne boude jamais, au milieu des gentianes et avec sa Gentiane !

Olivier Musy, devant Gentiane, qu'il verrait bien au premier plan d'une photo dont la profondeur de... champ... irait de la gentiane au génépi ! © Radio France - Dominique Parreaux

La nature et les paysages, c'est aussi se qui fait le régal de l'une des Vieilles Godasses... qui a ici réellement trouvé chaussure à son pied !

Pierrette est l'une des habituées des randos du jeudi après-midi, où les bonheurs varient au fil des saisons...

Pierrette au bord de l'étang où les Vieilles Godasses se donnent régulièrement RDV... pour des randos que Les Vieilles Godasses pourraient pousser jusqu'au Haut-Soulier, sur le Mont d'Or © Radio France - Dominique Parreaux

Et la découverte du village ne serait pas complète sans s'arrêter dans un quartier tout neuf, où les nouveaux venus apportent aussi toute leur énergie à la vie d'ici... Le Comité des Fêtes est en effet un élément constitutif du village qui n'en fini plus de rajeunir.

"Touillonnades", Halloween, soirée de Noël, boum, Carnaval, vide-greniers ou encore Color Run... Le pays est aussi et plus que jamais en zone d'AOC Com(i)té !

Bertrand Legrand, venu du Nord avec Audrey... et membre d'un Comité des Fêtes véritable point cardinal du village © Radio France - Dominique Parreaux

Le Facebook du Comité des Fêtes est aussi une façon de découvrir le village, une philosophie, et ce qui en rythme aussi la vie... En avant les festivités !

Alors à très vite à (ou au !) Touillon-et-Loutelet, pour d'autres découvertes et de nouvelles rencontres, tout en bonheurs pluriels...

Le village n'a pas fini de vous surprendre, et les séquences bonus des vacances de février vous aideront à vous faire, ou refaire, votre idée !