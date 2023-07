Mont-de-Marsan, feria de la Madeleine, Dufau dit adieu

**Longs, les sanglots longs des au revoir.**Vingt et une heure et des brouettes. Thomas Dufau quitte pour la dernière fois de sa vie de torero l’arène qui l’a vu naitre à la tauromachie il y a presque deux décennies. A l’issue d’une ultime course marquée par la défaillance des toros… trois services de pique enlevés et puis pschiiiitt ! Mais l’essentiel hier était ailleurs. Dufau a voulu une ultime fois s’offrir le frisson sur le sable doré du Plumaçon. Et il a bien torée Dufau, un toro noiraud qui se laissait faire et qu’il a réduit joliment. Par des enchainements profonds à droite, des séries enlevées à gauche. Et puis, au final, des naturelles pieds joints, de face et en face. Soyeuses. Comme le velours bleu nuit de son costume, une douceur moirée qui allait bien avec le crépuscule. Il allait tuer. Au bout, une dernière récompense. Pour bien sortir, pour bien finir. Hélas, les contes ne sont que pour enfants. L’épée trahit la fin heureuse. Le diable est dans les détails. Alors, alors…le Plumaçon s’est levé et s’est mis à chanter. Alors il s’est serré, lui, au cœur de ses hommes. Alors Rafaelillo, qui, il y a quatre jours encore était sur son lit d’hôpital, a pris son compagnon sur ses épaules et l’a promené tout au autour du cirque. Alors, tous l’ont emmené, statue vivante hoquetant vers la voiture dans laquelle ils se sont tous engouffrés ivre de la foule, sous les vivats.

Bilan....bof! Feria bien morose du point de vue des toros. En fait si l’on fait exception de la novillada sans picador, des novillos de Cuillé samedi matin et de la raisonnablement bonne corrida de La Quinta, le bilan est triste et gris. Pedraza très attendue ?...trois tercios de piques de belle facture mais le reste ?....pschiiiiit ! Gracigrande, « garcipetits », sans race sauf un. El Pilar…au pilori. Pis encore avec les Cebada Gago. Bref, il va falloir bosser sur les ganaderias pour la prochaine Madeleine et donc aussi sur ceux que l’on met devant. Justement, quid pour cette cuvée question toreros ? … du grand Roca Rey en ouverture et du bon Lamothe pour l’alternative le même jour. Luque au top et Canton mieux que bien. Robleño sauve la Cebada du naufrage. De Justo revient à son meilleur niveau samedi et Clemente est énorme et bouleversant. Rafaelillo, retour de blessure dans la douleur fait deux bonnes faenas avec pas grand-chose. Et Dufau sert un adieu de jolie tauromachie mais qui finit mal à l’épée. Cela dit…un plein samedi, grandes entrées tous les autres jours, formidable affluence pour les novilladas. Le maire sera content, la feria a fait des sous !

