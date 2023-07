Mont-de-Marsan, feria de la Madeleine, grandes heures taurines majeures

Intensité émotionnelle! Que la corrida sait être forte, que la tauromachie sait être belle, intense et merveilleuse. Un lot de toros qui sert et transmet. Trois toreros dans la grande envie. Le plein absolu et une émotion de tous les instants. Hier le Plumaçon a vécu un moment d’éternité. De Daniel Luque on sait, on savait. L’andalou est maitre du jeu, maitre des règles et du savoir. Il torée comme mille autres rêvent. Emilio De Justo, lui, revient de l’enfer. Il y a plus d’un an à Madrid, pris par un toro, il a failli perdre l’usage de ses jambes. Mont-de-Marsan qui est une autre terre natale pour le matador de Caceres, qui lui a offert il y a quelques années sa résurrection taurine, l’a porté hier pour qu’il se transcende et offre une deuxième lidia, une seconde faena canon. Et puis il y a celui que l’on espérait tant on savait, petit monde d’introduits, que sa tauromachie pouvait éclore, devenir visible de tous. Clément Dubec, « Clemente » a réalisé une ultime œuvre monumentale de pouvoir et de douceur. Le blond d’Aquitaine a été immense. Il est pris au terme d’une création de soie et de velours, dans l’intensité d’une arène en ébullition. Deux coups de cornes, le mollet transpercé, une blessure à la cuisse. Il se relève et tue. Mal. Un coup d’épée décisif c’était sans doute la queue. Mais le Plumaçon debout dans une effervescence de kermesse belle a honoré son courage et sa saveur. Luque et De Justo, grands seigneurs hidalgos, geste sublime, par égard pour lui, refusent d’être portés en triomphe. Tauromachie, territoire de grandes heures!

Clemente a été évacué sur l’hopital Layne, les coups de corne n’ont touché aucun organe vital. Le torero perd le contrat qu’il devait honorer ce dimanche à Chateaurenard dans les Bouches- du- Rhône. Il sera à Dax en aout.

Ce dimanche dernière corrida d cyle. 18h. Toros de Pedraza de Yeltes pour Rafaelillo, Alberto Lamelas et Thomas Dufau, le torero gascon qui fera ses adieux au Plumaçon, il arrête sa carrière à l’automne.

