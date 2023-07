Mont-de-Marsan, feria de la Madeleine, Luque parle aux anges, Canton coupe une oreille

L'homme qui murmure à l'oreille des dieux.

Que serait la tauromachie contemporaine sans Daniel Luque ? Dans une soirée qui a failli sombrer, éteinte par un crépuscule de cendres sur le Plumaçon, seul l’immense talent de l’Andalou majeur a sauvé l’affaire de la noyade. Dans une bien piètre corrida de vilains toros d’El Pilar, sans force, sans jeu, sans race, Luque, venu de la planète où la roche se fait diamant, a serti la faena que nul autre que lui pouvait offrir. Il a créé et une œuvre et un toro. Daniel Luque parle aux cornus avec un morceau d'étoffe et fait rêver les toros qui demandent désormais que lui seul demain les toréent, car lui sait, la patience, l'efficience, le goût. La faena est de toute finesse imaginée, valorisée par chaque passe ajustée, de la dentelle précieuse tissée sur du vieux linge. Luque est immense car il ne veut jamais céder. Il est grand car il fait naitre la douceur de l’autorité. L’andalou a fait gronder de plaisir un cénacle plein jusqu’à la lie mais dont le courroux eut été tonitruant si Luque n’avait porté cette course bien médiocre, hétérogène et vide de sens, au firmament de son instant à lui. Précieux. Forcément précieux. A quarante-trois ans il est dans la saveur d’une maturité pérenne. Il torée ce vendredi à La Linea, près de Gibraltar, au bout de la péninsule. Il rentrera dans la nuit pour honorer samedi son second contrat de la feria. Madeleine a pour Luque les yeux de Chimène. Et la patience de Pénélope. Et du Parnasse, les dieux le regardent avec bienveillance.

Tous les jours 12h-13 « Callejon spécial Feria » en direct du patio ( pa-ttttttio) des arènes. Ce vendredi. 18H troisième corrida du cycle, toros de Cebeda Gago pour Domingo Lopez Chaves, Fernando Robleño et Jesus Enrique Colombo.

