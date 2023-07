Mont-de- Marsan, feria de la Madeleine, oreille pour Lamothe , Roca Rey en triomphe

Sans le roi des incas, pas de fête solaire! Des toros de Garcigrande quelconques ont ouvert le bal de Madeleine, proposés pour le parrain d’alternative de Yon Lamothe, le péruvien Andrès Roca Rey, icone de la tauromachie contemporaine, avec comme témoin des noces, le castillan Tomas Rufo. Lot globalement fadasse exception faite du bon sixième auquel Lamothe coupe une oreille légitime pour son engagement. Andrès Roca Rey prend, lui, un pavillon à chacun de ses exemplaires et sort en triomphe. Rufo passe sans convaincre avec le plus mauvais lot. Yon Lamothe bien plus qu'honorable s'arrache donc pour convaincre et obtenir bien légitimement le pavillon du dernier et bon exemplaire, seul toro avec "guasa" et mobilité. Et de ce lot bien fadasse aurait donc pu mourir une soirée morose et crépusculaire. C’était sans compter avec la détermination sidérante et illuminante d’Andrés Roca Rey. Le péruvien, pourtant visiblement marqué par une saison à très haute intensité, au regard inhabituellement cerné, moins dans l’engagement jovial et frais qu'à son habitude, a pourtant expliqué au cénacle plein pourquoi, jeune homme venu des Andes lointaines, il atomise le monde taurin de son talent plein. Il a cette détermination qui semble sans faille dans une fragilité apparente et trompeuse de post- adolescent. Roca Rey est roi, Pamplona l’a sacré il y a peu. Partout où il passe la foule est en extase. Tant sa régularité est sidérante. Ce soir dans le Plumaçon montois les Garcigrande étaient proche de l’insipide. Roca Rey a transcendé la course en l’habitant de son panache. Il a contraint deux toros à céder devant sa volonté et son savoir. Sa variété et sa maîtrise. C’est saisissant ! D’une très riche famille de propriétaires fonciers et taurins péruviens il aurait pu, tranquille comme Basile, rester siroter des Cuba Libre en bord d’une piscine de taille olympique. Andrés Roca Rey a voulu être torero. Et être le meilleur de tous. Lui seul rempli les arènes des deux côtés de l’Atlantique. Et sa prestation montoise raconte son pouvoir sur les toros comme sur les foules. Il aura vingt-sept ans en octobre. Hier c’était la quarante huitième corrida de sa saison. Le volcan de Lima est en éruption permanente**.**

Tous les jours 12h-13 « Callejon spécial Feria » en direct du patio des arènes.

Ce jeudi 11h novillada sana picador. 18H deuxième corrida du cycle, tor os d’El Pilar pour Sébastien Castella, Daniel Luque et Dorian Canton.