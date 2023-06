Mont-de-Marsan : l'ancien tunnel qui permettait de fuir la zone occupée par l'Allemagne pendant la guerre

Le chemin de l'évasion se trouve à Mont-de-Marsan, dans la rue qui porte aujourd'hui le même nom, sous l'ancienne voie ferrée. C'est un des vestiges de la Seconde Guerre mondiale dans les Landes. Rebaptisé ainsi en 1972, ce tunnel servait initialement à l'évacuation des eaux sous la voie ferrée mais s'est transformé en lieu de passage clandestin pour franchir la ligne de démarcation à Mont-de-Marsan.

ⓘ Publicité

Entrée du chemin de l'évasion, sur le boulevard d'Alingsas, face à l'ancienne voie ferrée © Radio France - Max Martin

Mont-de-Marsan était scindé en deux

De Roquefort jusqu'à Orthez, en passant par Mont-de-Marsan, Hagetmau ou encore Saint-Sever, le département des Landes était scindé en deux par la ligne de démarcation de 1940 jusqu'à 1943. Cette frontière séparait la France en deux : un côté était occupée par l'Allemagne nazie et l'autre était la zone libre. À Mont-de-Marsan, elle empruntait l'ancienne voie ferrée, ce tunnel d'une dizaine de mètres se trouve juste en dessous de celle-ci. L'entrée de ce tunnel se trouve sur l'actuel boulevard d'Alingsas, qui était en zone occupée. Cet endroit servait au stockage du bois pour l'ancienne scierie Tamboury. À la sortie du tunnel, les fuyards se trouvaient dans une zone boisée, le bois de fatigue, à côté de l'usine Tamboury.

Cyril Delmas-Marçalet, devant la représentation de la ligne de démarcation dans les Landes. © Radio France - Max Martin

Des centaines de personnes ont emprunté ce tunnel

Cyril Delmas - Marçalet est professeur d'histoire au lycée Duruy à Mont-de-Marsan. Il est également président du Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation des Landes. "De nombreux résistants et de nombreux juifs ont emprunté ce tunnel, grâce à des passeurs", explique-t-il. À partir de 1940 et de la mise en place de cette ligne de démarcation, les contrôles de patrouilles allemandes et françaises étaient très fréquents. Franchir cette ligne était donc très risqué et très dangereux. Le 11 novembre 1942 correspond à l'envahissement allemand de la zone libre française ainsi qu'à la fin de la ligne de démarcation. "Même si la ligne démarcation a pris officiellement fin en 1942, nous avons recensé plusieurs passages jusqu'au début de l'année 1943 car les contrôles ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain", termine-t-il.