Mont-de-Marsan, la feria de la jouvence

Et une feria maquée sous le signe de la régénération générationnelle.

ⓘ Publicité

Le programme :

Mercredi 19 juillet

Tors de Garcigrande pour l’alternative du landais Yon Lamothe par Andrès Roca Rey et Tomas Rufo

Jeudi

Toros d’El Pilar pour Sébastien Castella, Daniel Luque et le matador béarnais Dorian Canton.

Vendredi

Toros de Cebada Gago pour Domingo Lopez Chavez, Fernando Robleño et Jesus Enrique Colombo.

Samedi matin novillada piquée avec le deux novilleros français Tristan Barroso et Solal Calmet « Solalito » plus un 3è encore à désigner.

Dimanche matin novillada sans picador

Et le soir corrida de Pedraza de Yeltes pour Rafelillo, Alberto Lamelas et Thomas Dufau dont ce sera la dernière prestation de sa carrière à Mont-de-Marsan.

Madeleine prend un coup de jeune et la feria est très colorée tricolore. Pas moins de six toreros gaulois programmés. Sébastien Castella est le doyen, illustre matador qui revient de trois saisons loin des toros. Et il y a aussi, désormais sénior, Thomas Dufau, trente-trois ans, fait matador au Plumaçon en juillet 2011. Le gascon a annoncé que cette saison serait sa dernière. Et puis aux côtés des vétérans, la nouvelle génération qui monte. Et parmi elle des français appelés non pour leur nationalité mais bien mais au seul mérite de leurs qualités. Clément Dubec « Clemente », vingt-sept ans, ne l’a pas eu facile. Matador depuis 2016 le bordelo-pouillonais a été très mal dirigé d’abord avant que d’éclore. Dorian Canton, premier matador béarnais, a vingt-deux ans, il progresse de manière admirable. Yon Lamothe, qui sera fait matador en ouverture de la feria, est lui aussi espoir de la tauromachie française. A vingt et un ans le natif du Moun sera sacré dans son arène par Roca Rey, volcan péruvien qui triomphe partout. Roca Rey, numéro un mondial depuis trois saisons à seulement vingt-six ans. Et puis compter aussi sur Tomas Rufo, le parrain de l’alternative de Lamothe n’a que vingt-trois ans. Et déjà un joli palmarès. Ne pas oublier Tristan Barroso et Solalito, les deux gamins, novilleros, l’un landais, l’autre nîmois, qui percent dans leur catégorie respective. Et la clôture, les grands toros de Pedraza de Yeltes pour Rafalelillo, Alberto Lamelas et les adieux de Thomas Dufau. Et c'est Andoni Verdejo de la l'Ecole taurine Adour Aficion qui officiera dans la non piquée au côté du vainqueur du prochain Bolsin de Bouge et d'un troisième à, choisir.

.