Mont-de-Marsan, les toros cœur de la fête, cœur de l'Histoire

Ouverture des festivités avec l’alternative du jeune torero landais Yon Lamothe. Ce mercredi soir 18h en direct sur France Bleu Gascogne, des toros de Garcigande pour le parrain d’alternative, le péruvien Andrès Roca Rey, icone de la tauromachie contemporaine, et comme témoin, le castillan Tomas Rufo.

Une grande histoire de toros. Du fond des âges en Gascogne l’homme s’est confronté au toro sauvage qui à l’origine avait établi ses quartiers sur le piémont pyrénéen. Dès la fondation de la ville au 12è siècle Marie Madeleine est choisie comme patronne de la cité et ses fêtes sont prétexte à des lâchers de toros. En 1594 le roi Henri IV instaure le 22 juillet pour fête votive. Laquelle ne peut donc se concevoir sans spectacles taurins. Deux tenanciers, ainsi appelés, choisis parmi les notables, sont chargés de l’organisation et de la gestion des fêtes. Y compris des courses de toros. Ancêtres lointains de l’actuelle commission taurine. La tauromachie est codifiée à compter de 1636. Les courses ont alors lieu place St Roch qui est fermée d’abord par des barrières puis sur laquelle ont élève un amphithéâtre de bois. Plus de deux mille spectateurs se réunissent alors au cœur de la ville. Les arènes brulent en 1878 et on décide donc d’ériger une enceinte en dur sur le plan du Plumaçon. Arène qui sera inaugurée en 1889. Les spectacles mêlent alors corrida de mode espagnole et écarteurs et sauteurs landais comme partout en France. Le nombre de courses augmente dès 1852 avec l’influence de l’impératrice Eugénie de Montijo. Pour le centenaire des arènes montoises en 1989 on organise même six corridas.

Un torero gascon va naitre. Natif de Mont-de-Marsan le jeune homme aura vingt-trois ans en novembre prochain. Il a vu le jour à l’hôpital Layné de la préfecture mais a grandi à Tartas dans une famille taurine. Son grand-père maternel, Alain Lartigue, est intervenant majeur dans nombre de grandes arènes, Arles, Vic, Bayonne, Mont-de-Marsan ou Parentis et Roquefort. Yon Lamothe, très tôt, dit son envie de tauromachie. A treize ans il intègre à l’école taurine Adour Aficion dirigée par l’ancien matador retiré Richard Milian au pied du Cap de Gascogne. En 2017 il débute en novillada sans picador dans sa ville natale. Puis commence avec la cavalerie deux ans plus tard à Mugron lors d’une belle course de Baltasar Ibàn à l’issue de laquelle il sort en ayant coupé deux oreilles. L’an dernier, Yon Lamothe va participer à vingt-quatre courses des deux côtés des Pyrénées terminant à la cinquième place du classement des aspirants. Grand, brun, au regard turquoise, la silhouette élancée, Lamothe à l’allure d’un torero. Assurément. Il va recevoir aujourd’hui le doctorat de mains du matador le plus volcanique de la décennie, le péruvien Andrès Roca Rey, qui, à seulement vingt-six ans, est déjà une icône taurine. L’enjeu est immense pour Yon Lamothe, tout autant que l’opportunité qui lui est proposée de devenir matador de toros chez lui, en ouverture de la feria ;, et dans un cartel de vedettes.

