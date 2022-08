Mont-de-Marsan, novillada probante d'Escolar et blessure de Fernandez

Novillada très entretenue avec du jeu et du piment .Une oreille pour Atienza. Ruben Fernandez a été grièvement blessé au cinquième exemplaire. Il souffre d’un pneumothorax généré par un coup de corne interne qui a fracturé une côte laquelle a touché le poumon. Le novillero castillan pris en charge par le service chirurgical des arènes a été évacué sur l’hôpital Layne où il a subi une intervention. Le pronostic vital n’était pas engagé.

Ganaderia de réputation!....

Escolar Gil, sans doute l’un des plus durs élevages ces dernières décennies. Les toros de Lanzahita province d’Ávila sont tout le contraire des enfants de Ste Thérèse. Durs, sur la réserve, compliqués, leur réputation les précède. Autant dire que les gamins qui seront devant ne vivront pas sinécure au Plumaçon. Pablo Atienza a trente ans et cela fait de lui un vieux baroudeur qui court les novilladas de village et les après-midis difficiles depuis ses débuts avec la cavalerie en 2016 au Mexique. Le novillero de Segovia vit la tauromachie à la dure. Ruben Fernandez, pour sa part, n’est pas plus jeune. Trente et un printemps pour le castillan qui galope encore après sa bonne étoile. Cinq contrats en 2018, comme en 2019, dans la vallée terrible autour de Madrid, deux novilladas l’an dernier et carnet vierge pour cette saison. On est dans le dur du très dur pour le protégé d’El Fundi, matador vertueux et gendre de l’éleveur. Quant à Ismaël Martin, qu’on avait vu l’an dernier au Bolsin de Bougue, le jeune torero de Salamanque à dix- neuf ans, effectue sa première temporada en piquée. Il a débuté en mai dernier, s’imposant depuis à chacune de ses sorties

Noblesse, piment et jeu.

Lot pertinent d’Escolar Gil avec du jeu, des possibilités réelles offert par le St Perdonais. Les novillos gris ont apporté émotion et intensité avec notamment un deuxième exemplaire de belle classe et de belle race. Il y a eu des moments sincères de tauromachie pleine, notamment par Ruben Fernandez à son premier toro lequel conclue une faena ourlée par des naturelles de face qui pèsent leur pesant de cacahuètes. Sa tauromachie débarrassée des scories de" larga afarolada de rodillas" ratée en début de lidia gagne à se convaincre que c’est par un toreo classique et sobre avec une belle ceinture que le protégé de la famille Prados est capable de convaincre au-delà du cercle restreint même si vertueux des aficionados qui suivent les novilladas dures. Ruben Fernandez grièvement blessé ensuite au cinquième exemplaire. Il souffre d’un pneumothorax généré par un coup de corne interne qui a fracturé une côte laquelle a touché le poumon. Le novillero castillan pris en charge par le service chirurgical des arènes a été évacué sur l’hôpital Layne où il a subi une intervention. Le pronostic vital n’était pas engagé. On aura aussi vu des instants intéressants de sincérité tauromachique par Pablo Atienza, vieux combattant des novilladas âpres. Et tout autant aussi les qualités d’Ismaël Martin, gamin salmantino de dix-neuf ans seulement dont c’était la sixième novillada piquée depuis ses débuts en mai, et qui mérite d’être revu. La novillada a été interrompue à la fin du cinquième Escolar faute de personnel médical, l’équipe en charge des arènes occupé aux soins de Fernandez étant la seule d’astreinte ce jour pour l’ensemble des urgences de l’hôpital de Mont-de-Marsan.