Mont-de-Marsan, St Perdon au Plumaçon, 40è anniversaire des novilladas

Roulez jeunesse! St Perdon a quarante ans! Quatre décennies de novillada et une petite transhumance depuis 2009. Suite à l’incendie accidentel de leurs arènes les tauromachies St Perdonnais se sont installés toutes les fins aout au Plumaçon montois gracieusement prêté par la ville. Or donc Solal Calmet « Solalito » qui achève la première partie de sa jeune carrière dira adieu que l'on lui souhaite provisoire avec le public gascon. Il en terminera le mois prochain avec sa vie de novillero. Le nîmois de vingt-deux ans sera sacré matador le 17 septembre dans le colisée gardois pour les adieux d’El Juli, des mains de Morante de la Puebla. Trente novilladas à son actif depuis ses débuts chez lui il y a quatre saisons. Avec le futur impétrant, un castillan de Tolède, Guillermo Garcia Pullido. Des débuts avec la cavalerie en septembre 2019 près de Madrid, il y avait coupé quatre oreilles pour sa présentation. Quatre novilladas en 2021. Seize l’an dernier pour vingt-sept oreilles coupées dont sept faenas de deux trophées. On le connait bien en Gascogne. l a débuté en France en avril à Garlin où il a coupé deux oreilles à un Pedraza de Yeltes. On l’a vu ensuite très à son avantage à Hagetmau, trois oreilles aux Montealto, et il a coupé une oreille à un Pédrès dans Parentis début aout. Le dernier jeune homme du dossier c’est Diego Bastos. Andalou de Constantina, terre de tauromachie. Il a vingt ans ans, a débuté l’an dernier en coupant trois oreilles. Douze novilladas à son actif cette saison. Bastos est inédit dans le sud- ouest. Il n’a aucun lien avec Tomas Bastos, autre aspirant que l’on a vu dimanche dernier à Rion.

