Mont-de-Masran, feria de la Madeleine, Cebada Gago ko et Robleño en haut!

Castillan majeur! Il y a eu dans cette soirée épaisse de tauromachie âpre l’éclair de Fernando Robleño. La course est mauvaise, de toros massifs et beaux, mais tous sur la réserve, fuyards, couards, cherchant l’échappatoire, toujours. Les toros de Cebada Gago ont cette particularité de sans cesse regarder le torero, de ne jamais le quitter du regard. Fernando Villalon, grand poète surréaliste andalou, un temps propriétaire de l’élevage rêvait de les adoucir et de créer de toros aux yeux bleus. Ils eurent été assortis à ceux de Robleño, d’un turquoise intense. Dans la fin d'un après- midi doux Rien ne se passait. Et puis Robleño est entré, face au cinquième, un noiraud complexe et rude, sans fond comme les précédents. Le madrilène, alors, a déroulé sans frémir sa tauromachie d’affrontement et aussi d’abandon. Il a réussi l’improbable, lier des passes en séries douces. Une plume voletant face à la mitraille. Robleño sait toréer ces toros là. Dans une profondeur qui renvoie beaucoup d’autres à de la pacotille. Le castillan aurait dû couper, si l’épée n’avait pas failli. Après trois décennies devenant les cornes Robleño a encore à raconter son désir de prouver face aux ganaderias les plus dures. Un jour de juin 2000 Morante lui avait conféré le doctorat, en présence du Juli. Depuis, de coups de cornes en combats intenses, le petit homme au si grand cœur poursuit son chemin humble de croix et de lumières. Hier encore il a incarné l’intégrité et le panache.

