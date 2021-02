Montauban : les coulisses du Musée Ingres Bourdelle

A 9h10 dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", Alban Forlot rencontre une passionnée de l'art. Malgré le contexte sanitaire, et la fermeture du MIB, l'activité de restauration continue, notamment pour préparer les expositions itinérantes. Reportage dans le Tarn-et-Garonne.

Le Musée Ingres Bourdelle est fermé au public pour le moment, mais 30 collaborateurs s'agitent en coulisses. Plus de cent œuvres ont été restaurées en 1 an au cœur du nouvel atelier. Cécile Perrault, restaurateur du patrimoine, spécialisée en art graphique, nous explique ce qu'elle fait pour rendre les œuvres présentables aujourd'hui et leur permettre de bien vieillir. Quelle type d'œuvres ?

35 000 œuvres à contempler sur le catalogue en ligne du musée Ingres Bourdelles en attendant la réouverture de ce musée de Montauban (82).

Insolites et secrètes, les réserves externalisées du MIB

Le Musée Ingres Bourdelle est l’un des premiers musées français à avoir fait le choix d’externaliser ses réserves. Un bâtiment situé 2 bvd Edouard Herriot, de 1000 m2 qui accueille près de 45 000 œuvres conservées dans 3 pièces :

- La salle des collections en bois qui accueille du mobilier et également les anciens cadres des tableaux qui sont conservés car ils font partie intégrante de la vie de l’œuvre.

- La salle des matériaux inorganiques qui conserve les sculptures et les dépôts archéologiques.

- La salle des peintures qui offre un écrin aussi pratique qu’innovant aux tableaux du musée. Positionnés sur des grilles sur rail, ils sont ainsi protégés, tout en étant classés et parfaitement accessibles.

Les réserves abritent également l’atelier de restauration, un espace dédié à la numérisation des œuvres…