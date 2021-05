Monument préféré des Français : la Vieille Charité à Marseille sélectionnée en région PACA

Qui succédera au "Lion et la Citadelle" à Belfort, monument préféré des Français en 2020 ? La célèbre émission de France 3 présentée par Stéphane Bern revient les 18 et 19 septembre 2021 pour les Journées européennes du patrimoine. L'occasion de nous inviter au voyage et à la découverte du patrimoine culturel de la France.

Votez pour le monument qui représentera la région PACA

Pour cette année, "le Monument préféré des Français" propose une nouveauté, puisqu'on peut voter pour le lieu qui représentera la région. Parmi les trois monuments sélectionnés en PACA, le Centre de la Vieille Charité qui regroupe des structures multi-culturelles, dans le quartier du Panier à Marseille, en concurrence avec le Théâtre antique d'Orange (Vaucluse) et la Villa Kérylos dans les Alpes-Maritimes.

Le vote est ouvert sur ftvetvous.fr/monumentprefere jusqu'au 11 juin.