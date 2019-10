MTZ, le magazine art de vivre sur la ville de Metz du Républicain Lorrain

Nouveau magazine édité par le Républicain Lorrain, "Mtz" vous fera découvrir la cité messine sous un autre jour. Gastronomie, culture, commerce ou artisanat : un répertoire de bonnes idées pour une ville toujours plus attractive et pleine d'énergie !

Un carnet de bonnes adresses !

Dernier né du Républicain Lorrain, le magazine MTZ met à l'honneur la capitale mosellane et vous emmène en voyage au cœur de la ville.

Metz et ses enseignes en tout genre

Metz et ses portraits de femmes et d'hommes qui la font vivre

Metz et ses univers, multiples et singuliers

Metz, enfin, son charme et son dynamisme

La Place d'Armes, en clair-obscur - @Mtz

Retrouvez dans ce magzine les meilleures adresses, les nouveautés mais aussi de sublimes photos de lieux emblématiques de la ville qui lui confère tout son charme et sa singularité.

Style de vie, tendance, culture

Pour ce premier numéro, sont à l'honneur :

Des commerces historiques de la ville comme Ameublements Saint-Louis et son directeur Didier Baumgarten

comme La Maison du Savon de Marseille Des boutiques originales et atypiques comme celle de la Droguerie traditionnelle Humbert-Buquet, tenue par Romain Buquet dont les conseils (avisés) sont à retrouver un dimanche sur deux, entre 9h et 10h dans l'émission Les Experts de France Bleu Lorraine

Une droguerie que France Bleu Lorraine connaît bien ! - @Mtz

Des portraits de messin.e.s comme celui de Marin Robin, une athlète de CrossFit ou encore David Michel, créateur de spectacles

