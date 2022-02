Le baladeur à Murat-le-Quaire dans le Puy de Dôme

Murat-le-Quaire, perché sur un pic rocheux culmine à 1 010 mètres d'altitude et surplombe La Bourboule et la Vallée de la Haute Dordogne. Ce village aux toits de lauzes abrite un patrimoine historique et architectural très riche, une belle destination pour un week end ou des vacances!

Présentation

Murat-le-Quaire est situé dans le Puy de Dôme à 45 km de Clermont-Ferrand, 4 km de La Bourboule et 7 km du Mont Dore. La commune compte 488 muratoises et muratois.

Le village est dominé par le piton volcanique de la Banne d'Ordanche, 1 515 mètres. Murat-le-Quaire offre une diversité de randonnées, été comme hiver. Activités sportives, culturelles, de nombreuses animations sont organisées toute l'année grâce aux associations locales.

Le Massif du Sancy avec Auvergn'Attitude

Amoureux de la région et des activités de pleine nature non motorisées, Auvergn'Attitude vous propose toute une palette d’activités de pleine nature hivernales et estivales sur mesure.

Biathlon

Sorties en raquettes

Ateliers de nivologie, étude du manteau neigeux

Marche nordique

Chiens de traineau

Course d'orientation

Parapente

VTT

Canyoning...

Patrice Parlange au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Un seul mot d’ordre avec Patrice Parlange, accompagnateur en montagne, moniteur VTT et marche nordique: Tous dehors!

Patrice Parlange - Auvergn'Attitude

Dans le Massif du Sancy ou près de chez vous, en raquettes, suspendu à un parapente, ou sur un traîneau … vous allez vous régaler et pas besoin d'être un grand sportif pour en profiter!

Raquettes, biathlon-laser, chiens de traineau... découvrez les activités d'Auvergn'Attitude - @Facebook Auvergn'Attitude

Infos pratiques:

adresse : Chalet de la Banne à Murat-le-Quaire

Pour en savoir plus sur Auvergn'Attitude

Suivez l'actu d'Auvergn'Attitude sur Facebook

Restaurant Le relais de la Toinette

Mathilde Trouillé et Pierre Emmanuel Courtois, originaires du Loir-et-Cher, sont tombés sous le charme de l’Auvergne et se sont installés en mai 2021 à Murat-le-Quaire. Ces deux cuisiniers de métier proposent une cuisine créative et savoureuse : un voyage à travers des plats originaux, tout en conservant les produits et caractéristiques du terroir.

Mathilde et Pierre Emmanuel du Relais de la Toinette à Murat-le-Quaire © Radio France - Christophe Barbot

Mathilde Trouillé et Pierre Emmanuel Courtois du Relais de la Toinette à Murat-le-Quaire

Mathilde et Pierre Emmanuel mettent la cuisine "fait maison" à l’honneur à base de produits de saison et issus d’une production respectueuse de l’environnement. Aux beaux jours, installez vous en terrasse avec une vue imprenable sur le Massif du Sancy.

Infos pratiques:

Fermé dimanche soir et lundi

adresse: Place de l'Église à Murat-le-Quaire

Pour en savoir plus sur le relais de la Toinette

Suivez l'actu du Relais de la Toinette sur Facebook

Le Relais de La Toinette à Murat-le-Quaire - Site du relais de La Toinette

Brasserie artisanale La Banne

Initialement installés au Mont-Dore, Luc et Fati ont d'abord créé la bière "La Mont-Dore" puis ont cherché des locaux plus grands et se sont installés à Murat Le Quaire au pied de la Banne d'Ordanche et ont concocté "la Banne"

Luc et Fati de la Brasserie La Banne au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Luc - Brasserie artisanale La Banne à Murat-le-Quaire

Des recettes atypiques pour les amateurs de belles saveurs: fermentation mixte, vieillissement en barriques de bois, ajouts de fruits en quantité impériale et des jeux de houblons. Découvrez les 7 bières La Banne - A consommer avec modération, mais, sans bouder son plaisir.

Infos pratiques:

Visites guidées et dégustation: jeudi et vendredi de 15h à 19h

adresses : micro-brasserie :12, impasse de la Fumade à Murat-le-Quaire et magasin : 1, rue Jean-Moulin au Mont Dore

Pour en savoir plus sur la brasserie artisanale La Banne

Suivez l'actu de la brasserie artisanale La Banne sur Facebook

Découvrez, avec modération, les bières artisanales La Banne à Murat-le-Quaire - Facebook La Banne

La maison de La Toinette

La visite de la Maison de la Toinette, c’est un extraordinaire voyage dans le temps ! Toinette nous guide de sa voix, de salle en salle. Elle nous conte l’histoire de sa vie, de sa famille et de son village de 1830 à 1912.

Découverte en compagnie de Marjorie Campagne, directrice du scénomusée La Toinette. Toinette, la grand-mère que nous aurions tous aimé avoir, serait la grand-mère de Jean Louis Murat...

Marjorie Campagne, directrice du scénomusée La Toinette au micro de Christophe Barbot

Marjorie Campagne au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

On nous dit que c'est une maison magique!

La Maison de la Toinette, une expérience immersive sous la forme d’un parcours-spectacle de quatre salles, raconte la vie d’autrefois. Une alchimie parfaite entre musée et théâtre, entre technologie et magie pour revivre la vie à la ferme.

La Maison de La Toinette à Murat-le-Quaire © Radio France - Serge Faure- Site de la Maison de La Toinette

Infos pratiques:

adresse : Route de la Banne d'Ordanche - Cour de la Mairie à Murat-le-Quaire

Pour en savoir plus sur la Maison de La Toinette

Suivez l'actu de la Maison de La Toinette sur Facebook

Les virées du Sancy

La reconnaissez-vous? Est-ce la Comtesse Charlotte de la Tronchette, dame de compagnie de la Duchesse du Berry ou bien Étiennette, la bonne du curé, aux côtés de Christophe Barbot? Les deux peut-être ...

Charlotte de la Tronchette ou Étiennette, découvrez les visites théâtralisées des virées du Sancy © Radio France - Christophe Barbot

Visites théâtralisées avec les virées du Sancy

Les virées du Sancy à Murat-le-Quaire, au Mont Dore, à la Bourboule ou à Besse: des visites touristiques théâtralisées conduites par des guides-acteurs professionnels. Une façon originale et ludique de découvrir la région!

Infos pratiques:

adresse : Cour de la Mairie à Murat-le-Quaire

Pour en savoir plus sur les Virées de Sancy

Suivez l'actu des Virées du Sancy sur Facebook

Découvrez le patrimoine de façon originale et ludique avec les virées du Sancy - @Facebook les Virées du Sancy

Aux environs de Murat-le-Quaire

Pôle Aqualudique Sancy’O de La Bourboule

Bassin sportif, bassin balnéo-ludique, bassin ludique, espace détente, le pôle Aqualudique Sancy’O est écrin aquatique voué aux loisirs et à la détente.

Découverte en compagnie d'Aurore Dos Santos, responsable d’exploitation du Pôle Aqualudique Sancy’O de la Bourboule.

Aurore Dos Santos, responsable d’exploitation du Pôle Aqualudique Sancy’O de la Bourboule, au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Sancy'O, pôle aqualudique à la Bourboule - Aurore Dos Santos responsable du pôle aqualudique

Vous y apprécierez entre autre, la technologie et la modernité des installations qui s’inscrivent dans une démarche de respect du lieu d’implantation exceptionnel. Une équipe de professionnels est à votre disposition toute l’année, pour vous accueillir et vous conseiller, dans une ambiance chaleureuse !

Infos pratiques:

adresse : 208, Boulevard des vernières à La Bourboule

Pour en savoir plus sur Sancy'O

Suivez l'actu de Sancy'O sur Facebook

Venez vous détendre dans le bassin Balnéo-Ludique de Sancy'O à la Bourboule - @Site Sancy'O

Escape time Sancy à La Bourboule

Coopération, exploration et réflexion vous permettront de revenir victorieux de cette expérience inoubliable à travers le temps ! Le principe d'un escape game est simple : vous entrez dans un espace clos plongé dans une ambiance particulière et mystérieuse et vous devez, en moins d'une heure, trouver le moyen d'en sortir en résolvant les énigmes disséminées dans le lieu.

3 salles, 3 thèmes, 3 ambiances! Avec Nicolas, on découvre l’Escape Time Sancy.

Nicolas de l'Escape time Sancy au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Nicolas - Escape time Sancy à La Bourboule

Devenez, le temps d'une heure, un explorateur du temps à la recherche de l'agent ALPHA qui a trahi l'agence et emporté de terribles secrets. Prenez garde : cet homme est très dangereux !

Le silver express, le manoir des sœurs Aubépines, Mission Tokyo… Quel sera votre prochain jeu? A découvrir en famille ou entre amis.

Infos pratiques:

adresse : 43 rue Sedaiges, à La Bourboule

Pour en savoir plus sur l'Escape Time Sancy

Suivez l'actu de Escape Time Sancy sur Facebook

3 salles, 3 ambiances, serez-vous capables de relever les défis de l'Escape Time Sancy? - @Facebook Escape Time Sancy

