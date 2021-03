Musée des beaux-arts de Nancy : entrée privée

Le musée des beaux-arts de Nancy est l'un des plus anciens de France, construit sur la belle place Stanislas, au cœur d'un ensemble urbain du XVIIIᵉ siècle inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Outre la galerie consacrée à Jean Prouvé ou encore le sous-sol dans lequel on peut admirer le travail de Daum, il abrite des œuvres importantes du Caravage, de Friant, Rubens ou encore Manet. Certaines de ces œuvres célèbres voyagent régulièrement dans le monde entier. C'est le cas de "l'automne" d'Edouard Manet, une toile peinte en 1882 et offerte au musée par la modèle elle-même.

Édouard Manet, L’Automne, 1882, huile sur toile Copier

A l'étage du musée, c'est un buste remarquable que vous pouvez observer. Une oeuvre de Marie-Anne Collot : le buste de son beau-père et maître Etienne Maurice Falconet. Un buste qui raconte une saga familiale, mais qui est aussi le reflet du parcours d'une femme artiste à une époque où les hommes dominaient dans le milieu artistique.

Buste de Pierre-Etienne Falconet par Marie-Anne Collot Copier

Buste de Pierre-Etienne Falconet par Marie-Anne Collot - Musée des Beaux-arts de Nancy. 1767-1773.

L'architecture du musée est aussi une oeuvre d'art en soi, à l'image de l'escalier monumental imaginé par Jacques et Michel André en 1936. Un escalier à double volet, aux lignes arts déco.

le légendaire escalier du musée des beaux-arts

Le musée des beaux-arts est situé 3 place Stanislas, 54000 Nancy Tél. : 03 83 85 30 01

infos : https://musee\-des\-beaux\-arts\.nancy\.fr