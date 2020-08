Musée Européen de l'aviation de chasse de Montélimar

Embarquez pour un fabuleux voyage à travers l'histoire de l'aviation à réaction ! Sur plus de 25 000 m² (dont 5 000 m² couverts), une fabuleuse collection de 66 avions de légende s'offre à vous.

Reportage musée de l'aviation de chasse Copier

04 75 53 79 49

Situé sur l’aérodrome de Montélimar, à quelques minutes du centre historique de la capitale du nougat, le Musée Européen de l’Aviation de Chasse vous propose d’embarquer pour une aventure exceptionnelle : sur une surface totale de plus de 25 000 m² (dont 5 000 m² de surfaces couvertes), découvrez une collection unique de 66 avions de légende, mais aussi des réacteurs, de fabuleuses maquettes géantes ou miniatures, un musée des transmissions, un véritable cockpit de DC7, une Caravelle ouverte au public, et une vitrine sur l’atelier de restauration …

. © Radio France - Nelly Sorbier

Le saviez-vous ? Le musée est le plus important site de sauvegarde du patrimoine aéronautique du sud de la France ! Son équipe de salariés et bénévoles accueille chaque jour avec le même plaisir non-initiés, fanas d’aviation, groupes, familles ou visiteurs individuels. Les enfants adorent monter à bord de la Caravelle ou s’approcher du cockpit du DC7 ! Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues: nous leur proposons un fauteuil et l’ensemble du site leur est accessible.

. © Radio France - Nelly Sorbier

Denis Richon © Radio France - Nelly Sorbier