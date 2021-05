Nans-les-Pins, des ruines du vieux village à la forêt - Le goéland leucophée et sa présence en ville

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence dans votre émission de découverte régionale : balade dans les ruines du Vieux-Nans et dans la forêt de Nans-les-Pins, et la problématique de la présence en ville des gabians.

Balade à Nans-les-Pins

Le village de Nans-les-Pins vu des ruines du Vieux-Nans (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Entre Auriol et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la commune de Nans-les-Pins (Var, Provence Verte) est dominée par les émouvantes ruines du Vieux Nans.

Les ruines du Vieux-Nans sur les hauteurs de Nans-les-Pins (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Quelle était la vie sur ce promontoire et pourquoi ce village a-t-il été abandonné ?

Se balader dans les ruines du Vieux-Nans, c'est déambuler dans les anciennes rues du village abandonné © Radio France - Cédric Frémi

De nombreux panneaux explicatifs avec QR-code ont été mis en place dans le Vieux-Nans par l'association Nans Autrefois © Radio France - Cédric Frémi

Avec l'association Nans Autrefois, nous en profiterons pour découvrir également les secrets de la forêt nansaise marquée par le célèbre Chemin des Roys.

Le Chemin des Roys dans la forêt de Nans-les-Pins (Var) © Radio France - Cédric Frémi

L'un des oratoires du Chemin des Roys dans la forêt de Nans-les-Pins (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Le GR 9A passe par la forêt de Nans-les-Pins au pied du Vieux-Nans (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Le goéland leucophée en ville

En Provence, on l'appelle le gabian. Mais son véritable nom est "goéland leucophée". S'il est normal de le retrouver en bord de mer, sa présence, depuis une vingtaine d'années, dans les villes et notamment celles de l'arrière-pays n'est pas sans poser quelques problèmes. A l'occasion d'une conférence en ligne le 1er juin, menée par Faune et savoir à l'initiative de la LPO, vous saurez tout, en avant-première sur France Bleu Provence, sur la vie, la morphologie et les comportements du gabian.

Goéland leucophée et ses juvéniles sur le toit d'un immeuble du centre-ville de Saint-Raphaël (Var) © Radio France - Cédric Frémi

