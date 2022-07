Nantes : ils jouent au basket avec des bols bretons

La première édition des Jeux de Bretagne commence vendredi 1er juillet. Pendant 10 jours, les Nantais pourront s'essayer à divers sports traditionnels bretons, comme la lutte celtique ou le lancé de botte de foin. Ils pourront aussi tester une activité un peu plus loufoque : le basket-bol.

Du 1er au 10 juillet, la ville de Nantes, "capitale historique de la Bretagne" sera le théâtre de la première édition des Jeux de Bretagne. Sur le site internet dédié à la manifestation, les organisateurs promettent un événement "atypique et décalé" : des bagadou, fanfares bretonnes, des fest noz, des crêpes, un karaoké en langue bretonne et des sports traditionnels.

Sept sports athlétiques

La Fédération nationale des sports athlétiques bretons sera présente pour les épreuves de force : lancé de poids, de bottes de foin, levé de perche et d'essieu, le Bazh-Yod, le relai des meuniers et le tir à la corde. "Ça va permettre de faire connaître ces sports un peu, parce que c'était très connu, à une époque, et ça commence à s'oublier", se réjouit Jérémy Arzul, président de la FNSAB.

Le levé d'essieu est parmi les sept sports athlétiques bretons proposés © Radio France - Agathe Legrand

Ces jeux, comme les jeux d'adresse, pourront être testés tout au long de l'événement, le samedi et dimanche de 14h à 21h, et du lundi au vendredi de 16h30 à 21h. La finale du tir à la corde aura également lieu samedi 9 juillet, de 10h à 20h. Ce même jour, les finales de boules bretonnes, de lutte celtique et de football gaélique seront aussi disputées.

Remettre au goût du jour

D'autres sports, basés sur les métiers agricoles et artisanaux bretons, seront testés. Maxime Chéreau, viticulteur et membre du comité des vins bretons, proposera ainsi un tournoi de rouleur de barrique. Ce sport est issu du travail des viticulteurs et tonneliers qui faisaient rouler les barriques vides sur la tranche pour les déplacer. "On la prend sur la tranche, on trouve le point d'équilibre de la barrique. On peut le faire à une main ou à deux mains. Quand on démarre, c'est à deux mains. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout le plus vite possible, sur une distance de 20 ou 30 mètres", explique le viticulteur.

Philippe Chon et Maxime Chérieau, viticulteurs, sont chargés d'organiser un tournoi de roulage de barrique, après dégustation de vins bretons. © Radio France - Agathe Legrand

Basket-bol

Si c'est ainsi que les viticulteurs déplacent leurs barriques vides, en faire un concours est une première, selon Maxime Chéreau. Une autre invention de ces Jeux de Bretagne, c'est le basket-bol. Florian Leteuff, adjoint à la ville de Nantes, chargé des enjeux bretons, en est l'inventeur.

L'épreuve phare des Jeux de Bretagne, inventée pour l'occasion : le basket-bol. © Radio France - Agathe Legrand

"Il s'agit de lancer des bols bretons, issus des invendables de la faïencerie de Pornic, dans un panier de basket. Ils nous en ont fourni plus d'un millier pour l'occasion", détaille Florian Leteuff. Les visiteurs pourront s'essayer à cette activité loufoque tous les jours à partir de 19h sur le Cours Saint-André.