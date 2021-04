VIDÉO : à Nantes, les travaux de la basilique Saint-Donatien s'achèvent fin juin

Six ans après l'incendie qui a ravagé sa toiture, la basilique Saint-Donatien à Nantes retrouve peu à peu sa splendeur. Les travaux s'achèveront au mois de juin.

Le contraste est saisissant. En haut de la basilique Saint-Donatien à Nantes, la toiture et la charpente sont désormais comme neuves. Six ans après l'incendie qui s'y était déclaré, les travaux de restauration touchent à leur fin. Ils seront officiellement terminés au mois de juin prochain. L'ouverture au public est prévue à partir des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 2021.

Un travail de fourmi

"Nous avons reconstruit la charpente à l'ancienne, pièce par pièce. La complexité de ce chantier a été notre défi", témoigne Pierluigi Pericolo l'architecte du patrimoine en charge du projet. Ce travail d'orfèvre a une double exigence: conserver l'esprit des lieux mais aussi le sécuriser. "Il y a un double système de détection, relié à une télésurveillance. Mais également des colonnes sèches pour permettre aux pompiers d'intervenir le plus rapidement possible en cas d'incendie".

Plusieurs dispositifs anti-incendie se mêlent désormais à la charpente en bois de la basilique Saint-Donatien à Nantes © Radio France - Julie Munch

Une restauration minutieuse

Une trentaine de clés de voûte ont été restaurées, et 350 vitraux restitués. Les œuvres d'art à l'intérieur de la basilique ont aussi bénéficié d'un gros coup de jeune. "On a essayé de redécouvrir toutes les couleurs. Du coup on utilise une seringue pour mettre un adhésif derrière la peinture et la refixer au support", explique Agnès Roze, passionnée par son métier de restauratrice de décors muraux et de peintures.

115 mètres de toiles peintes ont été restaurées à l'intérieur de la basilique Saint-Donatien à Nantes © Radio France - Julie Munch

L'aboutissement de six ans de travail

Malgré l'épidémie de coronavirus ce chantier hors-norme s'achève dans les délais. Les autorités de Nantes Métropole et les responsables de chantier en sont maintenant au travail de finitions. Il s'agit aussi désormais d'établir les zones où le public aura le droit de circuler ou non"Nous faisons le maximum pour que les Nantaises et les Nantais puissent se réapproprier ce lieu qui leur est si cher et qui leur a tant manqué", conclut la maire de Nantes Johanna Roland.