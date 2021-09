Napoléon autour de la route des Alpes : nouvelle exposition temporaire à Grenoble

Le couvent Sainte-Cécile, siège des éditions Glénat, à Grenoble (Isère) accueille depuis le 1er septembre et jusqu'à la fin décembre une nouvelle exposition consacrée à l'empereur, en quatre thématiques. Au menu, des pièces exceptionnelles et un éclairage régional de Napoléon.

L'année du bicentenaire de sa mort, Napoléon fait encore parler de lui. "Il se publie un livre sur Napoléon par jour depuis sa mort" souligne David Chanteranne, commissaire de l'exposition grenobloise. Le personnage historique, toujours aussi controversé, ne perd rien de sa force d'attraction et de fascination.

Quatre thèmes et des trésors à découvrir

Les éditions Glénat à Grenoble proposent dans les locaux du couvent Sainte-Cécile une exposition qui éclaire plusieurs moments de la vie de l'empereur, et notamment son passage sur la route des Apes, au retour de son premier exil sur l'île d'Elbe. Des pièces originales, tableaux, objets, vie quotidienne et même le masque mortuaire de l'empereur !

La route des Alpes, un moment de bascule

Pourquoi Napoléon va-t-il vivre un moment si particulier, en remontant de la côte vers Paris par cette route des Alpes, connue aujourd'hui comme route Napoléon ? Parce qu'il choisi un retour "populaire" basé sur la partie du peuple qui l'apprécie encore. Et, sur la route de Grenoble il y a aussi Vizille, berceau de la révolution, grâce à laquelle Napoléon est devenu empereur.

David Chanteranne, historien, directeur de musée, spécialiste de Napoléon et commissaire de cette exposition :

"C'est une émotion particulière parce qu'il sait évidemment qu'il y a eu cette journée des tuiles que qu'il y a Vizille aujourd'hui avec le musée de la Révolution Française. Parce que la route des Alpes, elle est favorable aux héritiers de la révolution alors que la Provence était royaliste et Napoléon s'en était rendu compte quand il était parti en direction de l'île d'Elbe, un an auparavant, il avait failli être d'ailleurs exécuté donc la Provence est royaliste, alors qu'ici il est en pays... j'allais presque dire ami. Il y a une petite anecdote assez amusante. Il demande à une des paysannes qu'il rencontre, qui ne le reconnaît pas : "Pourquoi vous préférez, ce fameux Napoléon dont on parle, qui va revenir peut-être par rapport au Roi ?" Alors là, la paysanne répond : "Mais vous savez, on a eu des rois, ça a changé, mais notre quotidien est le même. Mais la différence avec Napoléon, c'est un des nôtres. Il a commencé tout bas, il est pas Roi. Il est né exactement comme nous, dans des conditions assez modestes. Alors si on doit en choisir un, c'est celui-là plutôt que l'autre. Il fait le pari d'un retour populaire et à Laffrey c'est ce moment de bascule. Vizille ensuite, ce sera + l'acclamation. Et à Grenoble, j'allais presque dire l'apothéose. Mais à Laffrey tout a failli basculer parce que les troupes qui étaient face à lui avaient pour ordre de tirer sur lui. Et si + un seul des soldats + avait tiré, c'en était fini, c'en était vraiment fini. Donc c'est un coup de poker Napoléon se présente à ses soldats en leur disant "s'il en est un qui veut tuer son empereur, le voici" et aucun ne prend de responsabilité en se disant "pour la postérité je serai + celui qui a tué Napoléon parce que Napoléon, c'est l'enfant de la Révolution, + celui qui a fait aussi l'unité des Français entre l'ancien régime et la République. Et donc, d'une certaine manière, même si on le fait prisonnier un jour, ça n'est pas comme porter la responsabilité de faire mourir et de faire mourir d'une certaine manière un symbole dont nous sommes aujourd'hui encore aujourd'hui les dépositaires".

"Napoléon, autour de la route des Alpes" du 16.09 au 31.12 couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Exposition en partenariat avec France Bleu Isère.