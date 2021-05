Napoléon et l'Alsace : Jean-Baptiste Kléber

Pourquoi l'Alsace était-elle si attachée à Napoléon ? Copier

Le 5 mai, c’est la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin. Le jeune corse Nabulione Buonaparte, deviendra très populaire en Alsace dès les campagnes révolutionnaires. Dans la région, il porte le surnom de Napy, diminutif de Napoléon. Alors oui, on peut le voir comme un immense stratège qui s’est défendu contre 7 coalitions européennes successives ou comme le boucher qui a provoqué en tout grosso modo 3 millions 500 000 pertes humaines, et ça juste en 12 ans et demi des Guerres Napoléoniennes, je ne parle même pas de la période révolutionnaire 1789-1802.Christian Clavier jouant l’Empereur. Il n’empêche, il fait partie de l’Histoire, et de celle de l’Alsace aussi. Déjà, parce qu’il était corse et qu’en Alsace, on les aime bien. Mais aussi car il dit des alsaciens, qui parlaient en immense majorité uniquement notre langue régionale “laissez-les parler alsacien, pourvu qu’ils sabrent en français!” Et de nombreux alsaciens vont s’engager. Durant la période napoléonienne, l’Alsace fournit 70 généraux à la Grande Armée de l’Empire français, dont les strasbourgeois Kléber et Kellermann. Mon préféré a toujours été “Chàmbadiss Klaawer”, Jean-Baptiste Kléber, architecte de formation, mais soldat de cœur. Son papa était sergent des portes de la ville de Strasbourg. Et il fut un excellent soldat, 31 ans sous les drapeaux, avant de mourir assassiné d’un coup de poignard au cœur le 14 juin 1800. Napoléon lui-même, dit de Kléber à Sainte-Hélène : « Courage, conception, il avait tout (...). Sa mort fut une perte irréparable pour la France et pour moi. C'était Mars, le dieu de la guerre en personne. » Victor Hugo a aussi entretenu le culte de Kléber dans Les Châtiments avec ces vers : « Le fer heurtant le fer ; La Marseillaise ailée et volant dans les balles ; Les tambours, les obus, les bombes, les cymbales ; Et ton rire, ô Kléber. » Les premières notes de la marche militaire Kléber, de Robert Clérisse. À Strasbourg, une statue en bronze fut érigée au centre de la place Kléber, l'ancienne place d'Armes. La statue, œuvre de Philippe Grass en 1840, représente le général tenant la lettre de l'amiral Keith qui demandait la capitulation des troupes françaises en Egypte. Kléber s'adressa alors à ses troupes : « Soldats, on ne répond à une telle insolence que par des victoires. Préparez-vous à combattre ». Sous la statue, ces quelques lignes, et son caveau, la dépouille embaumée de Jean-Baptiste Kléber dans un cercueil de plomb puis un autre de chêne. Le mausolée et la statue avaient été déplacés pendant l’Occupation Nazie, signe que ce général était encore un immense symbole de l’attachement à la France.