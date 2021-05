Napoléon et l'Alsace : qu'en reste-t-il ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de l'héritage napoléonien en Alsace Copier

Aujourd’hui, on commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, une figure assez respectée en Alsace. De l’Alsace, il n’aura pas vu grand-chose, puisqu’il est quasiment exclusivement resté à Strasbourg lors de ses passages. Mais l’Alsace entière a pu bénéficier du Code Civil, de la création du baccalauréat, ou encore du statut des Juifs, enfin citoyens français. L’Alsace lui donne 75 généraux, 50.000 engagés volontaires et 2 millions et demi de conscrits. On restaura pour sa venue le palais Rohan à côté de la cathédrale de Strasbourg, il y a dormi, son lit a été conservé. Mais on a aussi bâti le Pavillon Joséphine à l’Orangerie, pour son épouse l'Impératrice Joséphine en 1805, elle n’y viendra que 4 ans plus tard. Il y a la place d’Austerlitz, et la rue d’Austerlitz qui y est collée, où vous voyez accroché une aigle impériale.et ça, c’est la marche victorieuse d’Austerlitz. Il y avait des Bains Napoléons sur l’emplacement du square Louise Weiss, l’obélisque de Schulmeister route de la Meinau, ou encore la route du Rhin Napoléon. La fin du règne de Napy, avec la première invasion de l’Alsace, la première Restauration, les Cent Jours, puis la seconde invasion, vont bouleverser la vie en Alsace. La mort de l’Empereur il y a 2 siècles est un choc pour les alsaciens ! La région a connu de grands bouleversements en quinze ans, elle a vécu une assimilation en douceur, a développé ses relations commerciales avec toute l’Europe. En mélangeant les hommes dans ses régiments, la Grande Armée a joué un très grand rôle d’intégration des alsaciens dans le roman national. Pour les monuments napoléoniens, nous n’avons parlé ici que de Strasbourg, mais de nombreux vestiges sont visibles dans toute l’Alsace. Il y aura une suite avec Napoléon III, mais c’est une autre histoire.