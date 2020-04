NATION APPRENANTE Le Quart d'heure Radio – Une initiative du CLEMI de l'Académie de Nice

Depuis le 17 mars 2020, sur le principe du « Quart d'heure lecture », le CLEMI (Centre pour l'Education aux Médias et à l'Information) de l'Académie de Nice propose sur Cap'Radio des programmes courts à destination des enfants de la maternelle au lycée, réalisés par les élèves et professeurs de l'académie de Nice. Les émissions abordent toutes les thématiques scolaires : points de programme mais aussi parcours Citoyen, parcours Culturel, parcours Avenir.

Chaque semaine, de nouvelles émissions sont programmées, piochant dans les 700 podcasts de la webradio.

C'est un temps calme et pédagogique, sans écran, pendant lequel les enfants sont invités à écouter et à se concentrer sur les voix, les sons, le sens. Dans cette période de confinement, c'est un moment de détente et de sociabilisation aussi, puisque les podcasts, pour la plupart, ont été réalisés en classe par des élèves. C'est donc l'occasion de retrouver un peu de l'ambiance de classe, même à la maison. Depuis le début de la programmation spéciale #Continuité pédagogique, plus de 4000 auditeurs se sont connectés à CapRadio et à ses podcasts. Les émissions sont programmées toutes les heures, du lundi au vendredi, et sont disponibles à toute heure en podcasts sur le site capradio.ac-nice.fr.

Pour les plus jeunes, deux histoires du Père Castor lues par des élèves de primaire :

Pour les plus grands, une émission sur le roman de Houellebecq " La carte et le territoire" :

Vous avez envie d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle ? La littérature peut vous aider ! Émission littéraire et scientifique d'élèves de collège et lycée de Hyères.

Les concours d'éloquence sont organisés de plus en plus souvent dans les établissements scolaires. Découvrez les coulisses de la finale d'éloquence du collège Risso à Nice

Envie de vous évader ? Écoutez L'Ile au trésor de Stevenson, lue par un élève de l'école de l'Ile Verte à Valbonne

Envie de faire le tour du monde ? Embarquez avec les élèves de l'école St Hélène à Nice.

Pour tout contact : Roxane OBADIA : 06 14 85 82 25