Nîmes et le Pont du Gard en prime time sur France 2 mardi soir

Pour les fêtes, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch nous embarquent, petits et grands, dans un voyage extraordinaire plus de 2000 ans en arrière, au temps des Gaulois et des Romains, dans un nouveau numéro de "Laissez vous guider" diffusé sur France 2 à 21H05 ce mardi. Plusieurs chapitres de cette nouvelle émission sont tournés à Nîmes et Arles "avec d’impressionnantes reconstitutions 3D du Forum de Nîmes, du Pont de bateaux d’Arles et du Cirque d’Arles." Au programme notamment : l'augustéum de Nîmes, la Maison Carrée, le Pont de Bateaux d'Arles.

Pour l'occasion Stéphane Bern confie sur France Bleu Gard Lozère : 'c'est une façon éclatante de faire revivre les monuments d'Arles, les monuments de Nîmes. Une région de France profondément marquée par l'influence gallo-romaine. Quand vous êtes au Pont du gard, avec des chercheurs, des historiens, qui vont font comprendre que c'était un aqueduc, comment l'eau arrivait.. j'ai eu le sentiment qu'on a connu la haute civilisation avec la France gallo-romaine, et qu'ensuite on a rétrogradé. C'est seulement à partir du XIXe et du XXe siècles qu'on a retrouvé le chemin du progrès. Mais ce sont des gens absolument géniaux qui ont créé, inventé le système d'irrigation, le chauffage".

"C'est fabuleux de se retrouver sur le Pont du Gard et de prendre des leçons dans la figure. J'adore ça, c'est merveilleux d'apprendre" Stéphane Bern, sur FB Gard Lozère

Le Pont du Gard © Radio France - Sylvie Duchesne

"Pour ce voyage sur les traces de Jules César, Vercingétorix ou encore l’incontournable Auguste, direction le sud de la Gaule, de Nîmes à Lugdunum (Lyon), la capitale des Gaules, en passant par Arles et l’impressionnant pont du Gard, vous découvrirez que les Romains n’étaient pas si fous et comment ils ont radicalement bouleversé la vie de nos ancêtres les Gaulois !" (communiqué)