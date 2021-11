Nini Villegas, originaire de "la ville du printemps éternel"

A la fois artiste-peintre indépendante et animatrice à Radio Vassivière, Nini Villegas a de multiples talents. Elle fait partie de ces gens qui en impose sans même ouvrir la bouche. Une présence forte, habitée. Et puis, elle parle, et là, la magie se poursuit : passionnée et passionnante, bouillonnante de vie, boulimique de savoirs.

Un tempérament qu'elle doit sans doute à ses racines colombiennes, plantées dans la ville de Medellin, deuxième ville la plus peuplée de Colombie. La ville "du printemps éternel mais aussi de la rage", nous dit-elle. 2 533 424 habitants s'y croisent quotidiennement et plus de 4 055 296 dans son aire métropolitaine dont seulement 5% vit dans des zones rurales.

Elle commence par nous raconter sa ville, sa vie d'enfant puis de jeune adulte dans cette ville où est né son amour pour l'art et la peinture. Comment faire autrement, c'est la ville de Fernando Botero. Un détours s'impose sur la Plaza Botero, au cœur du centre historique qui est une véritable une galerie d’art à ciel ouvert : vingt-trois sculptures d’une taille considérable et au style reconnaissable de l’artiste sont exposées.

Plaza Borero, Medellin © Getty

Passer de Medellin au plateau des millevaches : quelles impressions ?

Lorsque Nini Villegas arrive en France, en2013, c'est la première fois qu'elle quitte son pays. Première fois qu'elle foule le sol européen. Elle aurait pu être destabilisée de quitter sa métropole habitée par plus d'un million d'habitants. Mais non, elle aime immédiatement le limousin : « Limoges, une ville très tranquille, hyper paisible où je me sentais très bien, en sécurité ». Elle va même plus loin quand elle nous affirme, je me « nourrie de mon territoire, le limousin ».

Pourtant, elle ne parle pas un mot de français en arrivant. Elle passe alors ses journées à la bibliothèques francophone multimédia (Bfm) de Limoges et apprend, seule, jusqu'à maitriser la langue de Molière. Rapidement, elle s'installe avec son mari et sa petite fille sur le plateau des millevaches et le charme limousin continu à opérer.

Dans mon hameau, j’ai le panneau creuse et haute vienne : je suis frontalière"

Immédiatement, « je suis tombée amoureuse de ce beau territoire [...] une terre d’acceuil ». Contemplative, elle a " _adoré découvrir les saison_s, de cette « terre riche en eau». L'artiste peintre, la communicante, l'assoifée de savoirs a visibelment trouvé sa terre d'ancrage.

A travers son regard, on rédecouvre notre région...

Medellín se trouve dans la vallée de l'Aburrá au sein de la cordillère Centrale des Andes colombiennes.

