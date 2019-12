Noël au Pays des Châteaux : Amboise.

Amboise, France

Après avoir exploré « Noël au fil des siècles » durant quelques années, le château d’Amboise invite cette année un nouveau souverain sur son trône : le Roi Nounours !

Dans le cadre de Noël au pays des châteaux (jusqu'au 5 janvier 2020), le château royal d'Amboise invite ainsi toute une troupe d’ours et oursons à s’installer dans ses différentes salles. Des ours en peluche de toutes tailles et de tous âges jouent les dormeurs, les cuisiniers ou les châtelains, dans des mises en scène sympathiques qui raviront petits et grands.

Des modèles anciens prêtés par le musée du jouet ancien de Wambrechies côtoient des créations récentes de l’entreprise Les Petites Maries, originaire de Touraine, et à qui l’on doit notamment l’ours de Bonne Nuit les Petits.

Cette exposition est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire de l’ours en tant qu’animal légendaire, passé du trône de roi des animaux à la place d’animal redouté et pourchassé. De belles histoires pour petits et grands !

Visites spéciales Noël tous les jours à 15h30 du 23 décembre au 5 janvier 2020, pour les 7-12 ans et leurs familles – inclus dans le droit d’entrée du château.

A noter précieusement sur vos agendas : vendredi 27 décembre après-midi : démonstration de confection d’un ours en peluche par les couturières de l’entreprise Les Petites Maries.