Noel au Pays des Châteaux : Chenonceau

Agence Départementale du Tourisme d’Indre et Loire

Chenonceaux, France

Pour cette nouvelle édition de l’opération Noël au Pays des Châteaux, Chenonceau a décidé de mettre les animaux à l’honneur. Mais pas n’importe lesquels : des animaux qui sortent de l’ordinaire, en hommage à la tapisserie dite de l’aristoloche, qui représente tous ces animaux fantastiques découverts en terres d’Amérique.

Au fil des salles, le scénographe floral Jean-François Boucher et son équipe ont donc proposé des compositions florales où plantes exotiques, fleurs de saison et animaux se mélangent pour donner à ce Noël une atmosphère merveilleuse. Les sculptures de la tourangelle Amandine Bocquelet et les animaux de la Maison Deyrolle (spécialistes de la taxidermie) peuplent d’animaux hors-normes diverses pièces, tandis que le grand sapin de la galerie est orné d’oiseaux, en hommage à Catherine de Médicis qui se servait du lieu comme volière.

Des cuisines où les fruits s’amoncèlent, jusqu’aux divers salons et chambres ornés de compositions originales, on embarque ainsi pour un voyage dans un château de Chenonceau qui conjugue Noël et découvertes.