Noël au Pays des Châteaux : Cité Royale de Loches

Agence Départementale du Tourisme d'Indre et Loire

Loches, France

Cette année, la Cité royale de Loches invite petits et grands à plonger dans l’univers féerique du conte “Casse-Noisette” écrit pas Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816

On voyage dans les différents univers du conte, comme si on était son personnage principal, Marie. Ambiance musicale, et dans la dernière salle : un espace spécial pour garder un souvenir en photo de la visite (photomaton gratuit à disposition).

Dans le reste du logis royal, vous retrouverez l'exposition habituelle et les décorations de Noël.

Coté animations : au donjon, lectures de contes tous les jours pendant les vacances à 14h30.

Lectures du conte, animations et ateliers pour préparer les fêtes de fin d’année seront également au programme.