Noël au Pays des Châteaux : Forteresse Royale de Chinon

Chinon, France

Le sapin a toujours tenu une place importante dans les festivités de Noël proposées par la forteresse royale de Chinon. Cette année, on retrouve donc l’arbre de Noël, mais aussi et surtout les cadeaux qui se trouvent à son pied.

De salle en salle, le visiteur traverse les époques, et replonge avec délice dans l’univers des jeux et jouets d’antan. Les jouets d’avant-guerre, puis ceux des trente glorieuses précèdent les cadeaux des années 1980-90, réunis grâce aux musées de Cholet, du Bouchardais et à la Maison Corolle. On découvre que certains de nos jeux de société sont plus vieux qu’on ne le croit, et on n’est pas si rouillé que ça pour jouer à la console Nintendo !

Toute une collection de vieilles affiches et catalogues de jouets (prêtées par la Bibliothèque Forney de la ville de Paris) complète cette petite histoire du jouet à travers les décennies. Et bien évidemment les sapins sont aussi de la partie, à commencer par la création de la verrerie Dumas, sublime !