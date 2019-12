Noel au Pays des Châteaux : Villandry

Et si vous passiez Noel au cœur des jardins du Château de Villandry ?

Agence Départementale du Tourisme d'Indre et Loire

Villandry, France

C’est la 1ère fois que le château de Villandry participe à l’opération "Noël au Pays des Châteaux". Vous êtes donc invités à passer Noël dans une demeure de famille à l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Du salon aux chambres en passant par la cuisine et la salle à manger, les décorations de Noël font vivre les traditions de la famille Carvallo, des accents hispaniques apportés par Joachim aux notes anglo-saxonnes héritées d’Ann Coleman.

Des fenêtres du château, on contemple les jardins qui ont eux aussi revêtu leur parure d’hier : mosaïques de choux d’ornement et de poireaux, dentelles de buis, silhouettes d’ifs en topiaires et longues allées de tilleuls ensommeillés… promesses d’enchanteresses balades hivernales.

Le clou de votre visite : la forêt enchantée, parenthèse magique de verdure, ouverte sur l’imaginaire, mais ... Chuuut, c'est une surprise !