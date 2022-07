Noirmoutier-en-l'Île : la ville lance un appel aux dons pour rénover le Fort Saint-Pierre

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la ville de Noirmoutier lance un appel aux dons pour rénover le Fort Saint-Pierre. La charpente et des grandes salles voûtées au rez-de-chaussée sont notamment à reconstruire.

L'appel aux dons pour rénover le Fort Saint-Pierre de Noirmoutier-en-l'Ile est lancé. La ville l'organise avec la Fondation du Patrimoine pour redonner un coup de fraîcheur à cet ancien édifice militaire, devenu la structure d'accueil d'un hôtel au début du 20e siècle, puis pour le club de voile de la commune. L'objectif est de recueillir 100 000 euros sur les 1,5 millions nécessaires. "Le bâtiment a plus d'un siècle et connaît un vieillissement logique", affirme Christophe Daussy, conseiller municipal délégué aux activités maritimes, portuaires et nautiques de la commune.

Une infrastructure à mettre aux normes

Cette réhabilitation va s'effectuer en plusieurs étapes. "On va commencer par démolir un bâtiment en bois vieux de 40 ans " indique Christophe Daussy. "La charpente et des grandes salles voûtées au rez-de-chaussée doivent être totalement refaites". Sans compter la mise aux normes sanitaires et l’accès aux personnes à mobilité réduite aujourd'hui indispensables.

Les travaux devraient commencer avant la fin de l'année.