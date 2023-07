VIDEO - Notre-Dame a retrouvé une partie de sa charpente, livrée par bateau

Notre-Dame retrouve peu à peu sa charpente... quatre ans après l'incendie qui l'a ravagé. Mardi, huit premières fermes - ces grandes structures triangulaires en bois qui supportent la toiture - ont été livrées. Les ouvrages sont arrivés par barge et ont été installés avec des grues tout en haut de l'édifice, sous l'oeil intrigué d'une petite foule de Parisiens et Parisiennes.

Pascale, 62 ans est émue en voyant arriver le bateau : "C'est un morceau d'histoire qui revient et vraiment ça me touche. Moi, j'ai vu en direct en 2019 quand la cathédrale a brûlé. J'ai vu la flèche tomber et ça m'avait fait un énorme choc."

Une centaine de fermes installées en six mois

Le chantier est délicat. Les fermes mesurent "15 mètres de longueur, 10 mètres de hauteur et pèsent 7 tonnes", détaille le charpentier de Mdb, Edouard Neil. Chaque élément a nécessité "six charpentiers et trois semaines de travail." Cent fermes doivent être installées sur la cathédrale en six mois. En parallèle, la flèche sera érigée aussi dans le même délai.

À l'évènement, Clément Beaune, le ministre des Transports (gauche), le Général Georgelin (à droite) et le maire du IVème arrondissement Ariel Weil © Radio France - Simon Cheneau

Selon le Général Jean-Louis Georgelin, qui supervise le chantier de la reconstruction depuis 2019, les travaux se déroulent dans les temps : "La victoire sera au bout du chemin et nous ne relâcherons pas la pression et le travail jusqu'au dernier jour." La réouverture de la cathédrale est prévue en décembre 2024.