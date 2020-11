Océanie : 7500 km en pirogue et sans carte

La découverte de l'Océanie et ses milliers d'îles n'a pu se faire qu'aux prix de grands sacrifices. Retour sur cette aventure humaine pleine de dangers.

Sidonie Bonnec reçoit le journaliste pour l’Obs et auteur de "La Grande Histoire des Nouveaux Mondes" François Reynaert. Dans Minute Papillon !, ils reviennent sur cette aventure qui a permis aux êtres humains de coloniser l'Océanie au péril de leurs vies.

25 000 îles à conquérir

L'Océanie est un continent constitué de l'Australie et d'une constellation de vingt-cinq mille îles plus petites.

L'île de Pâques fait la taille de la ville de Nîmes

Pour peupler ces îles, des humains sont partis de Taïwan en bateau pour aller peupler la Nouvelle-Guinée. Cela se passe trois mille cinq cents ans avant notre ère.

De là, ils vont d'îles en îles pour découvrir de nouveaux territoires. Dans cette "Océanie proche", on voit l'île suivante et, même si la navigation est dangereuse, on sait vers quelle destination aller.

La deuxième partie du peuplement de l'Océanie est beaucoup plus risquée. Depuis les îles conquises, on ne distingue pas les îles suivantes. Les familles qui prennent la mer à ce moment-là vont faire des milliers de kilomètres sur l'océan sans avoir l'assurance de trouver une terre au bout du voyage.

La grande traversée

Les voyages se font sur des petites pirogues à balancier. On y installe les personnes qui composent le clan mais aussi le petit bétail allant du cochon aux poules en passant par les chiens. On charge aussi des vivres et des plans pour ensemencer la terre qu'on espère trouver. Tout ce petit monde se retrouve sur la mer avançant sans avoir jamais la certitude de trouver une île à destination.

En Océanie, les îles peuvent être très éloignées. Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande forment par exemple le triangle polynésien, un ensemble dont les îles sont séparées de sept mille cinq cents kilomètres. Pourtant, elles sont peuplées par des civilisations qui partagent une culture et des langues voisines.

C'est la preuve que ces pirogues, lancées vers l'inconnu, ont parcouru des milliers de kilomètres sur la mer pour accoster sur des îles lointaines.

