Il défile dans nos rues, peuple nos devantures de magasins : Olentzero est partout. Les artisans de son succès promeuvent la diffusion du sens profond des fêtes de Noël : la renaissance de la nature célébrée par une communauté rassemblée et actrice de ces célébrations. Tout cela en euskara ! Un temps fort, qui fait écho à d’anciennes pratiques masquées aujourd’hui par la religion du “cadeau prêt à offrir”.

Ne leur dites surtout pas que Olentzero est un Père Noël made in Pays Basque ! Pourtant on oublie bien vite qu’il existait un Père Noël "positif" , bien loin du papi jovial qu’en ont fait les publicitaires.

Olentzero n’est pas si “unique” que cela.

Comme le Père Noël, il catalyse sous son nom un ensemble de pratiques, de coutumes que l’on a personnifié en un seul personnage. Il semblerait qu’à l'origine, Olentzero désignait avant tout la période de la fin d’année. Dans Olentzero, il y “ero” / “aro”, “la période" en euskara. Olentzero est devenu un personnage sur le tard.

Mais qui est Olentzero ?

Tout d’abord, il a un métier, ce qui, il est vrai le distingue de son homologue pilote de traineau. Il est charbonnier et c'est d’ailleurs du charbon qu’il offre aux enfants. Mais ce n’est pas une punition : le charbon est synonyme de feu, donc de lumière et de chaleur. Ce présent porte en lui le retour progressif du soleil à la suite du solstice et a jadis pu être distribué en tant que tel ailleurs en Europe, avant qu’il ne soit synonyme de punition.

D’où vient-il ?

Il vient de la montagne pour nous annoncer la naissance du Christ... comme les bergers. C’est un être des hauteurs, travaillant sur sa txondorra sa meule à charbon. Mais plus concrètement il viendrait d’Hegoalde. Certains avancent qu’on le trouvait d’abord en Labourd mais c’est bien dans le Sud qu’il était mis en scène, encore au début du XXème. Il est arrivé en Iparralde surtout grâce aux ikastola.

Un être ni bon ni mauvais

S' il peut être bougon et rustre, il sait aussi se montrer bienveillant. Il est devenu aussi jovial et sympathique que le Père Noël pour décorer nos boutiques et magasins. Mais nos ancêtres l'ont connu, sale, gras et gros mangeur. L’Olentzero authentique a un fort penchant pour l’alcool. Une chanson, une des plus connues, en parle en ces termes :”Olentzero, grosse tête, sans entendement, la nuit passée a bu une outre de 160 litres de vin. Aïe, porc ventru...".

Un être ni bon ni mauvais comme le furent ces homologues : Père Janvier, Saint Nicolas, la Fée Befana. Leur gentillesse ne s’est exprimée que sur le tard, nécessitant de créer un alter égo négatif chargé de punir quand le premier ne peut récompenser. Avec notre charbonnier, l’inverse s’est produit. Sa maladresse est compensée par la douceur et les bonnes manières d’une Mari Domingi, invention récente jugée parfois caricaturale.

Il y a encore peu de temps, il n’y avait pas d’ Olentzero qui faisait l’unanimité, ni de corpus commun pour l’incarner. Dans certaines régions, on l'invoquait pour faire peur aux enfants. Le 24 décembre dans beaucoup de village d’Hegoalde, on trainait sur un chariot, un villageois grimé incarnant le charbonnier ou un mannequin, en passant de maisons en maisons, pour récolter de quoi faire un repas. En échange on chantait des couplets. Le lendemain on pouvait alors se régaler. Mais le 24 il fallait faire maigre. Si on ne respectait pas cette injonction, Olentzero pouvait vous couper la tête avec sa faucille.

Faucille qu’il arbore parfois à la ceinture, outil qui représente la coupure du temps en deux saisons : uda (l’été) et negua (l’hiver), les deux autres saisons n’étant que des temps intermédiaires comme le laisse paraître la langue basque (udaberria, le nouvel été/ udazkena l’autonome ). Cet instrument pouvait d’ailleurs être accroché dans la cuisine aux alentours du solstice, sans plus de référence à Olentzero… D’ailleurs dans la cuisine brûlait une bûche pendant la nuit de Noël… qui dans certaines régions était désignée sous le nom d’Olentzero.

Il apporte des cadeaux simples et en petites quantités

Aujourd’hui l'association Olentzero Lagunak, avec sa charte d’Olentzero, propose une trame cohérente, qui évite de céder aux facilités et aux sollicitations consuméristes et qui rappelle son lien avec le solstice. Un Olentzero moins paillard que ces prédécesseurs certes, mais qui pourtant ne transige pas sur certaines valeurs. Ainsi il s’exprime exclusivement en basque maîtrisant toutes ses variantes, tous les euskalki. La charte précise qu’il n’est pas le Père Noël, ces cadeaux étant très simples et en petites quantités.

Autorisons-nous à dire qu’ il n’est pas ce que nous avons fait du Père Noël et espérons qu’il saura se protéger de nos mauvaises habitudes.