On a été sur le Belem à Port-Vendres, on a adoré !

On vous laisse imaginer l'émotion d'apercevoir au loin l'arrivée de cette petite merveille de la navigation. Un navire du XIXe siècle extraordinaire et majestueux, le Belem .

ⓘ Publicité

Et puis nous voilà, sur le quai, avant que les visiteurs puissent accéder à ce célèbre trois-mâts, on grimpe, on apprécie la stabilité de cette coque ayant traverser le temps. Et on se met à rêver, pourquoi pas nous aussi, partir en mer à l'aventure, pourquoi pas voyager sur les flots.

Le Belem à Port-Vendres © Radio France - Sébastien Giraud

Cette envie peut se concrétiser, car le Belem embarque des passagers , qui sont confrontés directement aux joies et parfois aussi aux difficultés de la navigation maritime.

Ce navire se veut également pédagogique et il transporte régulièrement avec lui des jeunes qui ont perdu leurs repères. En mer il faut s'entraider, en Méditerranée ou sur les océans, il y a toujours des règles à respecter pour le bien de toutes et tous. On imagine alors facilement le côté formateur de telles aventures.

Le Belem à Port-Vendres © Radio France - Sébastien Giraud

Mais comment est-ce que ça se pilote un tel bateau ? Voile, moteur, quelle option choisir au bon moment ?

Nous sommes allés voir le capitaine, le commandant Gibet, une rencontre riche en émotions à vivre ici. Alors on part ?

loading