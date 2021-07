Pablo Picasso s'expose à Vézelay, au musée Zervos d'art moderne jusqu'au 19 septembre

L'exposition Pablo Picasso du musée Zervos à Vézelay présente a ouvert le 3 juillet. Composée de 5 salles, elle retrace une partie de l'œuvre de l'artiste espagnol à travers sa relation avec Christian Zervos, critique d'art et éditeur notamment de la revue Cahiers d'Art. Peintures, dessins, gravures mais aussi photos inédites sont au programme de cette exposition qui se tient jusqu'au 19 septembre.

Une collection inédite grâce au leg de Zervos

Christian Zervos a acquis au fur et à mesure de ses années de critique des œuvres des artistes modernes majeurs du XXème siècle. Propriétaire d'une fermette près de Vézelay, il a fait don de toute sa collection à la ville en 1970. Depuis 2006, une partie est exposée au musée Zervos, dans l'ancienne maison de Romain Rolland.

Pour cette saison, le musée a décidé de consacrer une exposition à Pablo Picasso, proche de l'éditeur pendant plus de 40 ans. A travers les différentes salles, on découvre par exemple des dessins de Picasso, rarement exposés à cause de leur sensibilité à la lumière. Les visiteurs peuvent aussi profiter d'œuvres prêtées par des musées nationaux, comme par exemple un nu de femme dont le corps représente le plan de Vézelay, prêté par le Musée Pablo Picasso de Paris.

Christian Zervos a consacré une partie de sa critique à Pablo Picasso. © Radio France - Marie Dorcet

Le parcours qui va des années 1920 aux années 1960 présente aussi la relation entre Picasso et Zervos, à la fois professionnelle et amicale, qui a permis à Zervos d'acquérir ces tableaux et autres dessins, grâce au travail de fourmis des professionnels du musée. "A partir du fond de notre musée, nous avons cherché à documenter l'origine de ces œuvres, comment est-ce que Zervos a obtenu ces biens de Pablo Picasso", explique Caroline Fournillon Courant, la directrice du musée Des photos de Pablo Picasso à Vézelay, issues de collections personnelles, sont aussi affichées.

Attirer le grand public au musée d'art moderne

"Nous essayons de destiner nos expositions estivales à un plus large public" précise Caroline Fournillon Courant, la directrice du musée. "Avec un artiste qui parle plus facilement au grand public, nous espérons l'attirer dans le musée". Lancé en 2006, le musée Zervos accueille entre 10 et 12.000 visiteurs par an, tandis qu'environ 850.000 pélerins et touristes viennent à la basilique. Pour inciter davantage de monde à pousser la porte du musée, la directrice insiste : "L'art moderne ne se comprend pas, il se vit. Il suffit de regarder un tableau, prendre du plaisir".

L'exposition a lieu jusqu'au 19 septembre. Prix d'entrée : 5€, tarif réduit à 3€

Plus d'informations sur le site du musée Zervos.

L'exposition repose aussi sur de nombreux documents d'époque, qui permettent d'expliquer les relations professionnelles et amicales entre Pablo Picasso et Christian Zervos © Radio France - Marie Dorcet