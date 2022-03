Parcourez les rues de Paris librement dans Mario Kart 8 Deluxe !

Jeu culte s'il en est, Mario Kart continue de surprendre et divertir des générations entières de joueurs ! Les fans peuvent vous en parler des heures : la Prairie Meuh-Meuh, le Château de Bowser, le Circuit Peach ou encore la toujours crainte, relativement détestée, mais incontournable Route Arc-en-Ciel !

Non-content de nous emmener dans des mondes imaginaires et sur des circuits plus qu'inventifs, voilà que Nintendo va encore plus loin et invite les joueurs à se balader dans Paris ! Dès aujourd'hui, dans les contenus additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, vous pourrez découvrir le circuit "Promenade à Paris", issu du jeu mobile Mario Kart Tour.

Les rues de notre capitale, l'Arc de Triomphe et bien sûr la Tour Eiffel : tout y est avec en plus, la possibilité de tracer, pour la première fois, son propre chemin ! De quoi redécouvrir notre capitale sous un angle différent avec des graphismes enchanteurs, sans embouteillage et à bien plus de 30 km/h !

Tokyo est également disponible dans cette première vague de contenus additionnels ! - Nintendo

Tous les renseignements sur le site officiel du jeu !