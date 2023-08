Parentis-en-Born en feria, très bonne novillada des Blohorn

Du toro pimenté! La devise de l’élevage est aux couleurs de la Côte d’Ivoire, pour dire le lien ancien de la famille Blohorn avec le pays d’Afrique occidentale. Le premier novillo s’appellerait… Abidjan. Ça ne s’invente pas ! Au-delà de l’anecdote la course a été fort pertinente. Les toros au-dessus des jeunes gens qui se sont faits croquer les mollets. Une novillada quelque peu hétérogène certes mais globalement bien carrossée avec trois exemplaires forts "hechuras" et "tamanio", très novillos- toros, d’allure très respectable. Un lot exigeant aussi certes, avec en défaut un fond de faiblesse parfois impactant la course et la race maline des pupilles de Carrelet, la propriété située en bord du Vaccarès près de Saintes- Maries- de-la-Mer. En vrai, du pays des moustiques camarguais sont arrivés dans le Born six exemplaires de toros -tigres qui piquaient à hue à dia. Les gamins se sont un peu fait débordés par les cornus non dépourvus, eux, de noblesse, mais qui avaient caractère et piment comme un bon aïoli arlésien. Pas commodes les Blohorn, c’est ce qui a fait leur intérêt et leur saveur. Trois exemplaires disposaient d'ailleurs d’arguments à sérieux à faire valoir au cheval mais les cavaliers ont failli, au pire. Et les aspirants pour deux d'entre eux ont bien peu offert et se sont perdus avec l'acier. Quoiqu’il en soit ce sont bien les Blohorn de souche Jandilla qui ont été maitres du "rudeo", les six toros sont morts la bouche fermée. Sergio Rodriguez, novillero de Tolède, seul s’impose, sur une réelle deuxième forte faena. après avoir coupé une bien petite oreille toute riquiqui à son premier Blohorn.

Ce dimanche soir, 18h, deuxième novillada du cycle. Pedrès, pour la ganaderia. Guillermo Garcia Pulido, Lalo de Maria et Ismaël Martin pour les novilleros.