Parentis-en-Born, feria de la Sent Bertomiù, Martin en triomphe, Lalo de Maria en torero

La saveur de la passion. Lalo de Maria a vingt-deux ans et le désir de sa jeunesse. Sa mère est Mari Sara. Son père était publiciste et producteur. Lalo Christophe Lambert aurait pu ne pas être torero, ne pas souffrir. Et vivre, passionnément. Profiter des richesses de sa naissance. Il a voulu être torero. Il est torero. Il faut s’attacher surtout à ne juger ce garçon qu’à l’aune de ce qu’il donne à voir en piste. Il est Lalo de Maria. Ce dimanche dans Parentis il a écopé du pire lot d’une course marquée par la faiblesse. Une purge que ses deux Pedrès. Pourtant, à son premier novillo, qui aurait du être changé, le camarguais a ourlé une faena contrainte à mi-hauteur mais douce, passe par passe certes, mais avec du goût, le sens du toreo, une invitation à son voyage. Sa tauromachie est inspirée mais aussi intelligente. Technique mais tout autant allurée. Il torée avec le sourire, toujours. Son bonheur est visible. Jamais il ne se perd. Même dans l’adversité. Alors certes les choses sont encore dans le perfectible. Il a débuté il y a un an. Il a la verdeur et les carences de son état d’apprenti mais sa tauromachie montre ce qu’il aspire à offrir. Lalo de Maria a une personnalité. Réelle et forte. Un physique, une longue silhouette, des cheveux de blé, un retard de turquoise. Mais surtout Lalo de Maria est torero.

Pour le reste...Garcia Pulido, technique tout du long a coupé une honorable oreille à son premier Pedrès avant que de ralentir le tempo au quadrirème et de mal tuer. Ismaël Martin, novillero banderillero virevoltant, spectaculaire et connecté a séduit le public.

Lalo de Maria et au programme de la novillada piquée de la feria de Dax le 13 aout prochain.

A Soustons, bonne novillada de Jean-Louis Darré. Christiano Torres coupe deux oreilles

Par ailleurs Vieux- Boucau organisera une corrida le dimanche 17 septembre prochain. Cartel de luxe: toros de Victoriano del Rio pour Sébastien Castella, Fernando Adrian, triomphateur de Madrid et Clemente, le bordelo-pouillonais, révélation de la saison.