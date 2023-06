Paris : une nouvelle pointe pour l'obélisque de la Concorde

La restauration de l'obélisque de la Concorde est définitivement terminée ! Ce matin, la pointe du monument a été déposée, en présence da la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

La pointe évitera aux volatiles de se poser sur le monument. © Radio France - Mathieu Priore

Deux raisons ont présidé au choix de cette fine pointe déposée à l'extrémité de la colonne. L'accessoire, doré à la feuille d'or, ainsi que le pyramidion, qui le porte, rendent hommage à Ramsès II : selon la mythologie égyptienne, tous les deux aident le soleil à se lever. Mais il y a une raison plus prosaïque : la pointe ne permettra plus aux volatiles de se poser sur l'obélisque et de le recouvrir de leurs déjections.

Ce nouvel habillage permettra au célèbre monument d'être au sommet de sa forme pour surplomber quatre épreuves des Jeux Olympiques 2024 programmés place de la Concorde : le BMX freestyle, le breaking, le skateboard ainsi que le basketball 3×3.

L'obélisque regardera quatre épreuves de Jeux Olympiques l'année prochaine. © Radio France - Mathieu Priore

L'obélisque a fait son arrivée sur la place de la Concorde en 1836. En 1829, Méhémet Ali, alors vice-roi d'Egypte, a décidé de faire cadeau de la colonne à Charles X et à la France, en signe de bonne entente.