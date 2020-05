Parlem Català du 01 mai 2020

Bon dia bona gent

Je me souviens, de petit, je n’étais pas très bon au football. Ce n’était pas une question de physique, il faut dire que ce sport ne m’intéressait que très peu, mais alors molt i molt poc.

Pendant que beaucoup de nins de ma génération couraient derrière le ballon rond, je préférais la pràctica musical ou tout autre activité qui ne nécessitait pas d’assimiler la notion de hors-jeu. C’est une question de goûts !

Quoi qu’il en soit, il y a una expressió qui retenait à chaque fois mon attention quand j’observais des enfants se faire des passes : « ets un crac ».

Quand quelqu’un nous dit que l’on est un crac és molt agradable. Cela veut tout simplement dire que l’on est visiblement très doué dans ce que l’on est en train de faire, dans un métier, a l'escola ou dans n’importe quelle activité qui demande treball ou talent.

L’expression peut s’utiliser dans de nombreux domaines mais largement plus dans le monde du football.

On peut noter des variantes qui peuvent aussi s’utiliser en français comme « ser un as » (être un as) o encara plus familièrement « ser una bestia » (être une bête).

Pour parler més precisament de grandes facultés intellectuelles on dira que la personne « és un llum » (est une lumière ».